Doria Nuoto Loano rinnova le cariche: c’è anche Matteo Aicardi

Importante novità all’interno del Doria Nuoto Loano: il pallanuotista della Pro Recco, Matteo Aicardi, entra a far parte del consiglio direttivo.

Un ingresso di spessore questo, per far sì che la società possa avvalersi dei pareri di un atleta del comprensorio che tanto bene sta facendo nel suo sport e, con la sua esperienza, potrà essere sicuramente un’arma in più per le attività loanesi.

Di seguito il comunicato del Doria Nuoto:

“Si informa che è stato rinnovato il Consiglio Direttivo della Associazione Sportiva Dilettantistica Doria Nuoto 2000-Loano, con l’attribuzione delle seguenti cariche sociali: il presidente è Massimiliano Gattuso, il Vice Presidente Vicario Marco Lanaro, il Vice Presidente Corrado Ambrosi, la Segretaria Michela Sorrentino, il Tesoriere Emanuele Cerruti. I Consiglieri sono: Matteo Aicardi, Federico Riccardo Amendola, Ivan Cappelli, Stefano Morasso, Giovanni Paganelli, Massimo Vecchietti”.