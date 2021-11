Donna investita da un’auto sulle strisce, è grave

Carcare. Investimento pedonale nel pomeriggio di oggi a Carcare.

Secondo quanto appreso, poco dopo le 16 e 30, una donna di 45 anni è stata investita da un’auto, finendo a terra dopo l’urto con il mezzo: è successo all’altezza del bivio tra la Sp 29 e la Sp 28 bis.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Carcare e del 118: le condizioni della donna sono giudicate gravi a seguito dei traumi riportati nell’investimento.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari è stato disposto il trasferimento d’urgenza in ospedale con l’ausilio dell’elisoccorso: l’elicottero Grifo è infatti atterrato al campo sportivo di Cairo Montenotte.

Stando alle prime informazioni la 45enne è stata investita sulle strisce pedonali, mentre stava attraversando la strada.

Sul posto stanno ancora operando i carabinieri e la polizia locale per i rilievi e gli accertamenti del caso: la vettura, una Opel Corsa, era condotta da un signore anziano che non avrebbe visto la donna attraversare la strada, centrandola in pieno.