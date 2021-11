Diventare città attrattive per i turisti francesi, riparte il progetto “10 Comuni”: ecco come candidarsi

Liguria. Sono aperte anche quest’anno le candidature per il progetto “10 Comuni”, il percorso della Camera di Commercio di Nizza e Costa Azzurra che permette a dieci città italiane di essere promosse, dal punto di vista turistico, nella vicina Francia.

L’iniziativa, nello specifico, prevede la promozione turistica generale del Comune mediante attività di valorizzazione del patrimonio naturalistico, artistico, culturale, nonché della tradizione gastronomica e artigiana, passando per la sponsorizzazione specifica di eventi, sagre, fiere e congressi; la realizzazione di redazionali, articoli, documentazione pubblicitaria e di informazione, mediante il canale ufficiale della Camera di Commercio, che da più di vent’anni è radicata sul ricco territorio d’Oltralpe; pubblicazioni sulle principali testate ed emittenti della Costa Azzurra.

Lo scorso anno, in Liguria, oltre a Genova, La Spezia e Imperia, ha aderito anche la città di Alassio. A essere messa in moto, una serie di azioni per incentivare il turismo proveniente dalla Francia sviluppato su 365 giorni: viaggi educativi ed incoming con giornalisti, promozione digitale e diffusa su magazine e riviste dedicate, organizzazione di incontri istituzionali con le città e personalità della Costa Azzurra e del Principato di Monaco.

“Ai francesi piace l’Italia, ma la penisola é troppo vasta per essere vissuta tutta d’un fiato. Il Bel Paese propone bellezze ad ogni angolo: sta a noi orientare i flussi turistici verso determinati territori – spiega il direttore Agostino Pesce -. Forte di queste eccezionali opportunità, della consolidata esperienza, nonché all’articolata rete di contatti sul territorio della Costa Azzurra e del Principato di Monaco, la Camera propone e sviluppa piani di promozione turistica su misura: 10 Comuni né é la prova”.

Il progetto si rivolge alle amministrazioni locali, in particolare ai Comuni italiani che hanno interesse a esportare la propria immagine in Francia, con lo scopo di offrire una promozione turistica territoriale digitale per la creazione di 10 itinerari turistici con partenza dalla Costa Azzurra.

Per candidare la propria città occorre scrivere a info@ccinice.org o chiamare il 0033 497030370 entro il 15 dicembre 2021.