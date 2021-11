Debiti con Equitalia: come pagare a rate e senza more

Il caos, il traffico, le complicazioni.

Ci sono cose davvero spiacevoli che si devono affrontare giorno dopo giorno.

Ma nulla batte l’avviso di Equitalia quando si scopre di avere debiti da dover risanare.

In base a quanto ammonta il debito, ripagarlo risulta davvero difficile, e per poterlo affrontare molto spesso si fanno sacrifici o si chiedono prestiti.

Con questo bando, però, viene offerta un’altra soluzione.

Il primo step è possedere un ISEE inferiore a 20.000€.

Il secondo è rottamare le proprie cartelle esattoriali… Ma come funziona?

Tramite la rottamazione, puoi avere l’opportunità di rateizzare il pagamento dei debiti nei confronti di Equitalia, affrontando una spesa più accessibile in un periodo più ampio di tempo, ma soprattutto evitando di pagare delle more in sospeso.

In questo modo, puoi riuscire a ridurre il drastico aumento del debito.

Sì, sappiamo che è un argomento delicato.

Ma è qui che entra in gioco il terzo step.

Rivolgerti a chi, come IncentiviItalia, riesce ad aiutarti ad ottenere tutte le agevolazioni possibili.

