Davide Menichelli di Doria Nuoto Loano ai Mondiali Juniores di Duathlon in Spagna

Loano. Davide Menichelli, atleta della Doria Nuoto 2000 di Loano, parteciperà ai Mondiali Juniores di Duathlon in programma sabato 6 e domenica 7 novembre ad Aviles in Spagna.

Menichelli, accompagnato dal tecnico Paolo Zunino, gareggerà nel Duathlon Sprint e affronterà 5 chilometri di corsa, 20 chilometri di bicicletta e altri 2,5 chilometri di corsa.

Il sindaco di Loano Luca Lettieri e l’assessore allo sport Enrica Rocca dichiarano: “Ancora una volta uno sportivo loanese porterà in alto i colori del nostro Paese ad una manifestazione internazionale. Ciò conferma la qualità della ‘scuola sportiva’ della nostra città ed in particolare l’alto livello di quella proposta da Doria Nuoto, società che negli anni ha forgiato numerosi atleti che poi hanno ottenuti risultati straordinari in diverse discipline acquatiche. In bocca al lupo a Davide e al tecnico Paolo Zunino. Speriamo di festeggiare quanto prima la sua vittoria a Loano”.

In gara anche altri azzurri: Alberto Demarchi (Cuneo 1198), campione europeo a Targu Mures, Daniele Gambitta (Magma Team), Eleonora Demarchi (Cuneo 1198) e Rachele Laschi (Cus Pro Patria Milano). A supporto degli azzurri ci saranno Luca Facchinetti (tecnico attività giovanile) e Gianpietro Antenucci (tecnico federale/presidente Comitato regionale).

Il prossimo fine settimana a Quarteira, in Portogallo, si svolgeranno anche i Mondiali Juniores di Triathlon. In questo caso sono tre gli azzurrini che gareggeranno: Fiorenzo Angelini (Fiamme Oro), Miguel Espuna Larramona (Cus Pro Patria Milano) e Angelica Prestia (Raschiani Triathlon Team). Lo staffa supporto della delegazione italiana è composta da Simone Biava (direttore sportivo), Alberto Casadei (coordinatore tecnico attività giovanile), Martino Colosi (tecnico programma SviluppoItalia), Enzo Fasano (tecnico attività giovanile) e Andrea Libanore (vicepresidente).