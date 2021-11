Da Varese ad Andora in tandem: il viaggio post-pensione di una coppia di Castronno

Andora. Cento chilometri al giorno in tandem, per un viaggio di tre giorni che li ha portati da Castronno, in provincia di Varese, ad Andora. Protagonisti dell’avventura sono stati i coniugi Valeria Pettenon e Demetrio Dalla Gasperina.

A raccontare la vicenda il quotidiano VareseNews: la coppia, una volta raggiunta la pensione (lei a fine agosto, lui a settembre), ha deciso di lanciarsi in questa avventura. E così, tra strade secondarie e paesaggi mozzafiato, Valeria e Demetrio hanno percorso circa 100 km al giorno, insieme, una pedalata dopo l’altra, a bordo di un tandem.

Un viaggio che si è concluso 270 km dopo ad Andora e che, con tutta probabilità, per i due coniugi sarà indimenticabile.