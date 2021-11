Savona. “Le sezioni ANPI della provincia di Savona e la Segreteria provinciale esprimono la propria solidarietà alla titolare del negozio di via Pia che questa notte ha subito un gravissimo attacco, attraverso scritte il cui significato richiama i momenti più bui della nostra storia”. Con queste parole l’Anpi savonese condanna l’atto vandalico ai danni di un negozio di via Pia, dove sulla serranda e sui vetri di un restauratore di mobili antichi sono comparse due grandi croci celtiche e la scritta “Juden”, la parola che in tedesco significa “ebrei”.

“Mai avremmo potuto pensare che nella città di Savona, solidale e civile, antifascista e antirazzista, medaglia d’oro della Resistenza, si potesse assistere ad un atto così vile” tuonano dall’Anpi.

“Questo grave accaduto – aggiungono – rafforza sempre di più il nostro convincimento sulla necessità che i principi fondamentali dell’Anpi debbano essere condivisi e portati in ogni formazione sociale e soprattutto diffusi attraverso le scuole di ogni ordine e grado”.

“In stretto dialogo con la società e la politica occorre realizzare uno spazio pubblico antifascista e repubblicano, che deve diventare una parte essenziale e determinante della più ampia realizzazione della vita democratica – concludono – Non arretriamo di un passo”.