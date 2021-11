Covid, Toti al Governo: “Garantire che non ci saranno nuove limitazioni per chi si è vaccinato”

Liguria. “Ho appena chiesto al Governo, e con me la stragrande maggioranza dei presidenti, di garantire a chi si è vaccinato e corre molto meno rischi la certezza che non ci saranno nuove limitazioni. Per questo occorre diversificare le attività possibili a seconda che un cittadino abbia Green Pass da vaccino o da tampone. È infatti provato che a riempire i nostri ospedali e le nostre terapie intensive sono per la stragrande maggioranza persone non vaccinate”. Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla sanità Giovanni Toti intervenuto in videoconferenza alla riunione della Conferenza delle Regioni sulle misure restrittive per i non vaccinati.

Presenti, insieme al presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia, anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Roberto Garofoli, i ministri della salute Roberto Speranza e degli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini.

Una riunione convocata “alla vigilia di una settimana che dovrà portare il Governo ad assumere decisioni fondamentali – spiega Toti – per contrastare il Covid e garantire l’apertura del paese a cittadini ed imprese nel prossimo futuro”.

“Certamente – prosegue il governatore – non possiamo permetterci misure che riguardino interi territori, pena un’ondata che raffredderà tutte le aspettative economiche e sociali dei prossimi mesi, dagli ordinativi per il Natale alle prenotazioni per le vacanze fino alle assunzioni stagionali e, probabilmente, anche gli investimenti di medio periodo per la primavera prossima che in Liguria vengono pianificati in questo periodo”.

Secondo Toti “bene quindi che, come pare, il Governo abbia già deciso di anticipare la terza dose a cinque mesi dall’ultima vaccinazione. Occorre anche renderla obbligarla per sanitari e Rsa e aumentare i controlli alle frontiere con i Paesi a maggiore circolazione. Mi auguro – conclude – che il Governo adotti entro le prossime ore tutte queste misure”.