Covid, la campagna vaccinale per i bambini partirà a dicembre. Speranza: “Puntiamo al 50%”

Liguria. Oggi l’annuncio del ministro alla Salute Roberto Speranza sul piano vaccinale in atto nella battaglia contro il Covid-19: “La campagna vaccinale per i bambini potrebbe partire a dicembre”.

Ad oggi le priorità del governo per proseguire una campagna vaccinale di fatto in fase calante sono quelle di accelerare con le terze dosi, iniziate da qualche settimana, e partire con la nuova campagna vaccinale per la fascia dei bambini compresi tra i 5 e gli 11 anni.

“Il mio auspicio è dicembre, non appena l’Ema avrà approvato il vaccino e l’Aifa avrà dato il via libera per l’Italia. Gli scienziati stanno dicendo che la dose di un terzo di Pfizer è efficace e sicura. Lavoreremo con i pediatri per tranquillizzare le famiglie” le parole del ministro.

Dunque arriva la conferma rispetto a quanto dichiarato da Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico: “Entro Natale anche in Italia potranno vaccinarsi i bambini dai 5 agli 11 anni”, con il via, quindi, ad un’altra fase del piano anti pandemico.

Secondo quanto riportato da fonti governative, la comunità scientifica starebbe raccogliendo i risultati delle ricerche per cui la dose di un terzo di Pfizer potrebbe essere efficace e sicura anche per i piccolissimi. Ma quale sarà l’obiettivo? “Se tra i 12 e i 19 anni siamo arrivati al 70%, per i più piccoli dobbiamo arrivare almeno al 50%”, sottolinea Speranza.

Piede sull’acceleratore anche per le terze dosi: “Sabato abbiamo superato i due milioni e 44 mila booster e segnato il record di 120 mila terze dosi in un giorno, non sono pochissime. Questa settimana decideremo con gli scienziati di allargare a ulteriori fasce d’età”.

“Penso che a sei mesi dalla seconda dose sia opportuno favorire la terza per la platea più larga possibile. Già somministrare la terza dose alla fascia tra 40 e 60 sarebbe un bel risultato. Ci atterremo al parere degli scienziati” conclude Speranza.