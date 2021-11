Covid: in Liguria altri 417 casi, un decesso ad Albenga

Liguria. Sono 417 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria su un totale di 3.971 tamponi molecolari e 8.747 test rapidi processati. È quanto emerge dal bollettino quotidiano emesso dalla Regione Liguria.

Ancora un lieve calo per il numero degli ospedalizzati, ma si registrano due decessi (entrambi nella giornata di venerdì): si tratta di due uomini, un74enne morto al San Martino di Genova e un 83enne deceduto all’ospedale di Albenga

Sono 154 i ricoverati in tutta la Liguria (2 meno di ieri), con il numero di pazienti in terapia intensiva che rimane costante a 20 (di cui 17 non vaccinati e 3 vaccinati). In tutta la Liguria attualmente ci sono 5.571 casi positivi (79 in più rispetto a ieri); i nuovi guariti sono 336. Dei nuovi positivi 239 sono in provincia di Genova, 47 nell’Imperiese, 85 nel Savonese, 45 nello Spezzino. In sorveglianza attiva 3.405 soggetti.

Tra ieri e oggi somministrate 4.510 dosi di vaccino. In tutto 151.803 le dosi aggiuntive somministrate. Risultano 959.792 immunizzati con vaccini a mRna e 143.999 con vaccini a vettore virale.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 843 (+38 rispetto a ieri). Le persone ricoverate in ospedale salgono a 31 (+1) di cui 5 in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 707.

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 371.856 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 684 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 170.059 (di cui 28.257 aggiuntive). Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.998 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.660 persone.