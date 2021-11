Covid: in Liguria 84 nuovi positivi, in lieve crescita i ricoveri

Liguria. Sono 84 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, di cui 2 in provincia di Savona. Il dato si riferisce a 1.448 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 4.011 tamponi antigenici rapidi. A dirlo il bollettino sanitario odierno di Regione/Alisa.

I ricoveri sono in tutto 89 (4 in più di ieri) di cui 11 in rianimazione. In isolamento domiciliare (quarantena) ci sono 1.156 persone, 1 persona in meno rispetto a ieri, mentre 1.835 sono quelle in sorveglianza attiva. I guariti oggi sono 42, i casi “attivi” di Covid in Liguria 2446. Il 31 ottobre si sono registrati due decessi (82 e 85 anni).

Per quanto riguarda le vaccinazioni, dal 31 ottobre ad oggi sono state consegnate 2.546.892 dosi, le somministrazioni sono state 2.287.731: la percentuale è del 90%.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 274, uno in meno di ieri. Le persone ricoverate in ospedale sono 18 (-1 da ieri), due persone ricoverate in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono 289.

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 342.171 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 472 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 164.728 (di cui 7.010 aggiuntive). Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.994 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.640 persone.