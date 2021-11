Covid, in Liguria 412 nuovi positivi in un solo giorno e due decessi

Liguria. Sono 412 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria, a fronte di 5382 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 9816 tamponi antigenici rapidi. È quanto risulta dal bollettino odierno inviato dalla Regione. Aumentano nuovamente gli ospedalizzati e si registrano due nuovi decessi, una 89enne e un 74enne, alla Spezia e a Genova.

In tutta la regione ci sono 144 ricoverati (tre più di ieri) di cui 18 in terapia intensiva, e di questi 16 non vaccinati e due vaccinati con comorbidità. In isolamento domiciliare 3.305 persone (148 in più).

In tutta la Liguria ci sono 4.802 casi positivi (412 in più rispetto a ieri con 215 nuovi guariti). I nuovi contagi sono 214 in provincia di Genova, 54 nello Spezzino, 100 nell’Imperiese, 42 nel Savonese. Due soggetti non sono riconducibili a una residenza in Liguria. In sorveglianza attiva 2906 soggetti.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 10.473 dosi di vaccino. In tutto sono state immunizzate 956.810 persone con vaccini a mRna e 143.990 con vaccini a vettore virale.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 681. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 30 e cioè una più di di ieri; sono 4 le persone ricoverate in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 672.

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 365.696 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 2.310 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 169.566 (di cui 23.302 aggiuntive). Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.996 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.657 persone.