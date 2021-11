Covid in Liguria, 135 nuovi casi. Salgono i numeri delle persone ricoverate in ospedale

Liguria. Sono 135 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 1.634 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.472 tamponi antigenici rapidi. A riportarlo il bollettino ufficiale di Alisa / Regione Liguria trasmesso al ministero della Salute.

Dei nuovi casi, 78 sono relativi alla provincia di Genova (38 alla Asl 3 e 40 alla Asl 4), 28 riguardano l’Asl 2 savonese, 2 l’imperiese e 25 lo spezzino. Due nuovi positivi non risultano invece riconducibili a una residenza in Liguria. I numeri, più contenuti, dipendono dal rallentamento delle operazioni di screening del fine settimana.

Al momento in Liguria ci sono 5.609 casi “attivi” di coronavirus. Oggi due deceduti registrati dal bollettino. Si tratta di un uomo di 80 anni morto a Sanremo, dove è avvenuto il decesso anche di una donna di 90 anni.

I ricoverati negli ospedali della Liguria per Covid sono in tutto 160, sei in più di ieri, ma 21 di essi sono in terapia intensiva. E di questi 18 sono non vaccinati, mentre gli altri 3 sarebbero vaccinati ma con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate, come specifica il bollettino di Regione Liguria.

Rimane così oltrepassata una delle due soglie di guardia (il 10% dei posti totali in terapia intensiva, ma non il 15% dei posti letto totali) per un eventuale passaggio in fascia gialla. Tuttavia al momento la Liguria rispetta tutti gli altri parametri è resta quindi in fascia bianca.

In isolamento domiciliare abbiamo 4076 persone, 127 più di ieri. Sono 3453 quelle in sorveglianza attiva, perché contatto di caso accertato o con sintomi sospetti. I guariti di oggi sono 95.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, oggi sono state somministrate 5.513 dosi di Pfizer/Moderna: in totale le dosi di vaccino somministrate, comprese le prime, sono 2.547.002.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 850 (+7 rispetto a ieri). Le persone ricoverate in ospedale restano stabili: sono 31 di cui 5 in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva scendono a 680 (-27 rispetto a ieri).

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 372.826 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 969 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 170.156 (di cui 28.997 aggiuntive). Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.999 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.661 persone.