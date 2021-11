Covid in Liguria, 130 nuovi positivi: ospedalizzati stabili

Liguria. Sono 130 i nuovi casi di coronavirus oggi in Liguria. Il dato si riferisce a 2.844 tamponi molecolari e 9.289 test antigenici rapidi. A riportarlo il bollettino inviato dalla Regione.

In Liguria restano 91 le persone ricoverate in ospedale, di cui 9 in terapia intensiva. I soggetti in isolamento domiciliare, ovvero in quarantena, sono 84 in più di ieri, mentre i guariti oggi sono 90. Fortunatamente non si registrano decessi nelle ultime 24 ore. In sorveglianza attiva ci sono in tutto 1.941 persone.

Per quanto riguarda i nuovi casi, sono 86 a Genova (52 in Asl3 e 34 in Asl4), 32 a Imperia, 9 a La Spezia e 2 a Savona. Un caso non riconducibile alla residenza in Liguria.

I positivi attuali sono 2.596 in tutta la Liguria.

Nelle ultime 24 ore sono stati somministrati 5.332 vaccini. Le terze dosi sono 49.971 in tutto.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 280 (-4). Le persone ricoverate in ospedale salgono a 21 (una più di ieri), una persona è ricoverata in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva rimangono ancora stabili a 341 persone.

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 346.082 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 783 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 166.307 (di cui 8.931 aggiuntive). Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.994 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.647 persone.