Covid, Federmanager: “Sì al vaccino obbligatorio, l’economia non può subire altri stop”

Liguria. “Diamo pienamente ragione e condividiamo ciò che ha detto il presidente Bonomi: sì al vaccino obbligatorio per tutti, subito! L’economia non può essere ostaggio di irresponsabili e mestatori e chi ha fatto il proprio dovere non può subire altre limitazioni”.

Lo afferma il presidente di Federmanager Liguria Marco Vezzani a commento delle dichiarazioni rilasciate questa mattina a Firenze dal numero uno di Confindustria Carlo Bonomi.

“Ci uniamo a Bonomi nell’appello al governo Draghi – aggiunge Vezzani – affinché venga valutato l’obbligo vaccinale per tutti e non solo per determinate categorie”.

“I numeri attuali della pandemia impongono questa scelta. Riteniamo altresì impraticabile – conclude – l’ipotesi proposta da qualcuno della soluzione austriaca, cioè il lockdown per i non vaccinati. E’ una soluzione poco realistica perché sarebbe impossibile verificarne e controllarne il rispetto”.