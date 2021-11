Covid: boom di positivi, ospedalizzati stabili

Liguria. Boom di nuovi positivi in Liguria: sono 431 i nuovi contagiati su 5.411 test molecolari e 9.029 tamponi rapidi antigenici secondo il bollettino quotidiano. Cifra che risente solo in parte di un problema tecnico, come precisa la Regione: “Si precisa che nel periodo tra il 4 e il 7 novembre, si sono verificati problemi informatici nella trasmissione dati ad Alisa. Pertanto, nel flusso odierno, sono state allineate 159 positività, di cui 154 di Asl 5″.

Stabili i ricoveri in ospedale che sono 112 in tutta la Liguria (10 in terapia intensiva) di cui 1 più di ieri. Al San Martino 21 ricoverati (4 in terapia intensiva), al Galliera 22 (1 in terapia intensiva), al Gaslini 4, a Sestri Levante 10, a Lavagna 1 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare 1.503 persone (90 in più da ieri). Si registra un nuovo decesso che fa salire il bilancio a 4.433 vittime dall’inizio dell’emergenza.

In forte crescita il numero totale dei casi attualmente positivi, 259 in più in tutta la regione e 2.948 con 171 nuovi guariti. Dei nuovi contagiati 275 sono in provincia della Spezia, 75 in provincia di Genova, 52 a Imperia, 27 a Savona.

Nelle ultime 24 ore sono stati somministrati 6.414 nuovi vaccini. In totale 61.782 persone hanno ricevuto la terza dose. Sono state immunizzate 943.822 persone con vaccini a mRna e 143.945 con vaccini a vettore virale.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 336 (+16). Le persone ricoverate in ospedale scendono a 22 (uno meno di ieri), nessuna persona in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono invece 456 (+68).

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 350.052 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 1387 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 167.344 (di cui 11.462 aggiuntive). Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.994 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.649 persone.