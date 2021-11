Covid, ancora in crescita i nuovi casi. In ospedale 118 persone: 11 gravi

Liguria. I casi di Covid-19 continuano ad aumentare in Liguria. Le nuove positività sono 219, emerse dopo 4.114 tamponi molecolari e 14.577 test antigenici rapidi. Ma Regione Liguria precisa che nei giorni 12 e 13 novembre, si sono verificati nuovamente problemi tecnico informatici nella trasmissione dati tamponi ad Aliesa, tempestivamente verificati. Nel flusso odierno, sono state allineate 45 positività . Pertanto, l’incremento di casi positivi odierni è pari a 174, anziché 219.

Il bollettino odierno dimostra come siano in crescita anche le ospedalizzazioni in tutta la regione: oggi sono 118 (più 8) i pazienti ricoverati, con 11 malati in terapia intensiva. Il totale dei positivi cresce di 71 unità a 3.663. In isolamento domiciliare (quarantena) ci sono 2.184 persone – 53 in più -, mentre in sorveglianza attiva ci sono oggi 2.887 persone. Fortunatamente nella giornata odierna non si contano nuovi decessi.

Dei 219 complessivamente comunicati, comunque, 58 sono su Imperia, 51 su Savona, 31 nella Asl3 di Genova, 49 nella Asl4 di Chiavari e 38 alla Spezia. Sul fronte dei vaccini, nelle ultime 24 ore sono stati 7.008 i Pfizer o Moderna, e salgono così a 950.455 le seconde dosi somministrate in regione e a 81.833 aggiuntive (addizionali o booster).

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 498 (9 in più rispetto a ieri). Le persone ricoverate in ospedale salgono a 23 (+3 di ieri), una in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva aumentano di 153 unità rispetto alla giornata di ieri: sono 703 oggi.

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 355.091 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 1.613 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 168.432 (di cui 14.893 aggiuntive). Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.996 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.653 persone.