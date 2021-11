Covid, ancora alto il numero dei positivi in Liguria: sono 235. Un 54enne deceduto a Savona

Liguria. Sono 235 i nuovi casi di positività al Covid-19 oggi in Liguria. Il dato si riferisce a 3.518 tamponi molecolari e 9.678 test antigenici rapidi eseguiti. Ci sono quattro nuovi decessi, tra i quali anche un uomo di 54 anni, morto il 3 novembre all’ospedale di Savona.

Le altre vittime dell’epidemia sono un uomo di 96 anni morto il 7 settembre in Asl3, una donna di 71 anni e infine un uomo di 77 anni, deceduti entrambi all’ospedale di Savona.

In calo di sette unità gli ospedalizzati in tutta la regione: oggi sono 104 (ieri 111) con 9 malati in terapia intensiva (valore stabile). Di questi, 8 non sono vaccinati. Il totale dei positivi cresce di 123 unità a 3.300, in isolamento domiciliare (quarantena) ci sono 1.775 persone (erano 1.608), mentre in sorveglianza attiva ci sono oggi 2.626 persone (erano 2.498 ieri).

Il nuovo dato dei positivi recepisce anche un allineamento di 9 positività registrate tra il 3 e il 9 novembre non già inserite nei precedenti flussi dati a causa dei problemi tecnico informatici dei giorni scorsi.

Le nuove positività delle ultime 24 ore sono dunque 226. Dei 235 complessivamente comunicati, comunque, 30 sono su Imperia, 48 su Savona, 53 nella Asl3 di Genova, 51 nella Asl4 di Chiavari e 53 a Spezia. Sul fronte dei vaccini, nelle ultime 24 ore sono stati 6.000 i Pfizer o Moderna, e salgono così a 946.437 le seconde dosi somministrate in regione e a 70.347 aggiuntive (addizionali o booster).

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 441 (+27). Le persone ricoverate in ospedale scendono di un’unità, sono 21, nessuna persona in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono invece 525 (+31).

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 351.877 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 724 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 167.702 (di cui 12.774 aggiuntive). Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.994 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.650 persone.