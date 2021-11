Covid, 460 nuovi casi e rapida salita dei ricoveri: +12 in un giorno

Liguria. Sono 460 i nuovi casi di positività al coronavirus oggi in Liguria su 4.327 tamponi molecolari e 9.999 test antigenici rapidi processati. A stabilirlo il bollettino inviato dalla Regione. Aumentano ancora gli ospedalizzati e si registrano due decessi.

In tutta la Liguria si contano ad oggi 161 ricoverati (12 in più) di cui 19 in terapia intensiva (16 non vaccinati e 3 vaccinati). I positivi attuali in Liguria sono 5.329 cioè 226 più di ieri pur con 232 nuovi guariti. Dei nuovi contagiati ben 295 sono in provincia di Genova (di questi 128 nel Tigullio), 75 nell’Imperiese, 50 nello Spezzino e 36 nel Savonese. In sorveglianza attiva 3.301 soggetti. In isolamento domiciliare, ovvero quarantena, 3.644 persone (151 in più).

Purtroppo nel bollettino odierno si contano anche due decessi: si tratta di una donna di 66 anni alla Spezia e di un uomo di 79 anni a Sestri Levante.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 10.707 dosi di vaccino. Le terze dosi in tutto sono 141.251. Sono state immunizzate in tutto 958.531 persone con vaccini a mRna e 143.993 con vaccini a vettore virale.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 772 (21 in più di ieri). Le persone ricoverate in ospedale scendono di due unità: sono 31 in tutto, di cui 5 in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 698 (+26).

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 369.690 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 1.886 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 169.862 (di cui 26.665 aggiuntive). Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.996 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.657 persone.