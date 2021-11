Covid: 351 nuovi positivi in Liguria, ricoveri stabili

Liguria. Sono 351 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3745 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 10.124 tamponi antigenici rapidi. Lo riporta il bollettino ufficiale di Alisa/Regione Liguria trasmesso al ministero della Salute.

Dei nuovi casi 199 sono relativi alla provincia di Genova (131 alla Asl 3 e 68 alla Asl 4), 47 riguardano l’Asl 2 savonese, 51 l’imperiese e 52 lo spezzino. Al momento in Liguria ci sono 4.140 casi “attivi” di coronavirus. Di questi 1.981 nel genovese e 576 in provincia di Savona. Il bollettino registra un decesso risalente al 17 novembre (donna di 78 anni). Salgono di 4 unità i ricoverati. Sono in tutto 113, di cui 13 in terapia intensiva.

In isolamento domiciliare abbiamo 2.655 persone, 191 più di ieri. Sono 2.819 quelle in sorveglianza attiva, perché contatto di caso accertato o con sintomi sospetti. I guariti di oggi sono 144. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, oggi sono state somministrate 7.328 dosi di Pfizer/Moderna.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 576. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 21 di cui 1 in terapia intensiva. I ricoveri sono 2 meno di ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 819.

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 359.801 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 1.286 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 168.936 (di cui 18.678 aggiuntive). Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.996 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.656 persone.