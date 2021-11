Covid: 337 nuovi positivi in Liguria, in aumento i casi nel savonese

Liguria. Sono 337 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.593 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 11.716 tamponi antigenici rapidi. Lo riporta il bollettino ufficiale di Alisa/Regione Liguria trasmesso al ministero della Salute.

Dei nuovi casi 172 sono relativi alla provincia di Genova (91 alla Asl 3 e 81 alla Asl 4), 62 riguardano l’Asl 2 savonese, 43 l’imperiese e 60 lo spezzino. Al momento in Liguria ci sono 4.299 casi “attivi” di Coronavirus (+159).

Il bollettino registra un decesso risalente al 18 novembre (un uomo di 84 anni). Salgono di 6 unità i ricoverati. Sono in tutto 119, di cui 17 in terapia intensiva (+4).

In isolamento domiciliare abbiamo 2.829 persone, 174 più di ieri. Sono 2.978 quelle in sorveglianza attiva (+159), perché contatto di caso accertato o con sintomi sospetti. I guariti di oggi sono 177.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, la percentuale dei vaccini somministrati su consegnati è del 94%.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 608 (+32). Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 23 di cui 2 in terapia intensiva. I ricoveri sono 2 più di ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 837.

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 360.973 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 1.171 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 169.060 (di cui 19.613 aggiuntive). Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.996 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.656 persone.