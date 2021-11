Covid, 313 nuovi casi in Liguria: crescono gli ospedalizzati

Liguria. Sono 313 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria. Il dato si riferisce a 3.317 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 8.406 tamponi antigenici rapidi. A riportarlo il bollettino ufficiale di Alisa/Regione Liguria trasmesso al ministero della Salute.

Dei nuovi casi 180 sono relativi alla provincia di Genova (133 all’Asl3 e 47 all’Asl4), 42 riguardano l’Asl2 savonese, 44 l’imperiese e 46 lo spezzino. Un caso non è riconducibile alla residenza in Liguria. In tutta la regione salgono a 4.410 i casi “attivi” di Covid.

A salire di 13 unità gli ospedalizzati: sono 132, di cui 19 in terapia intensiva: 17 non sono stati vaccinati. Nel bollettino non si registra alcun decesso nelle ultime 24 ore.

In isolamento domiciliare (quarantena) abbiamo 2.885 persone, 56 più di ieri. Sono 2.956 quelle in sorveglianza attiva (-22), perché contatto di caso accertato o con sintomi sospetti. I guariti di oggi sono 202.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, la percentuale dei vaccini somministrati su consegnati è del 94%.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 630 (+22). Le persone ricoverate in ospedale salgono a 26 di cui 4 in terapia intensiva. I ricoveri sono 3 più di ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 826.

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 361.452 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 479 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 169.105 (di cui 19.979 aggiuntive). Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.996 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.656 persone.