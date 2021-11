Cosseria, consegnata una targa al brigadiere dei carabinieri Vincenzo Muscardella

Cosseria. E’ stato attribuito al brigadiere capo con qualifica speciale, Vincenzo Muscarella, il riconoscimento offerto dall’amministrazione comunale di Cosseria.

“All’inizio del mio primo mandato con l’ex vicesindaco Aldo Gepponi e condiviso con i consiglieri avevamo deciso di consegnare delle targhe con dedica ai cosseriesi che si fossero distinti nello studio, nel volontariato, nello sport e sul lavoro, definendo le persone premiate ‘Le Stelle Di Cosseria’ – spiegano dal Comune -. Con la nuova amministrazione è stato deciso di mantenere questo riconoscimento che pur essendo di carattere puramente locale ha sempre riscosso viva soddisfazione nel paese”.

“Nel 2020, a causa della pandemia l’evento è stato annullato. Proprio a causa dell’evento pandemico abbiamo deciso di attribuire il riconoscimento ad una persona che pur non essendo di Cosseria con il suo lavoro ha offerto un prezioso aiuto alla comunità di Cosseria – afferma il sindaco -. Si tratta del brigadiere capo con qualifica speciale Vincenzo Muscarella che é subentrato pro tempore al comando della stazione dei carabinieri di Cengio a seguito del pensionamento del cavaliere maresciallo Angelo Santin che ringrazio tanto per i suoi 25 anni di servizio nell’Arma”.

“Contestualmente ad inizio 2020 esplose nella sua forma più tragica il dramma della pandemia. I mesi di febbraio e marzo 2020 sono stati i più inquietanti perchè si doveva far fronte ad un nemico invisibile subdolo e sconosciuto, il virus Covid 19. Da subito l’interlocutore con il quale mi interfacciavo anche più volte al giorno è stato il brigadiere Muscarella coadiuvato dai suoi colleghi della stazione di Cengio e delle stazioni limitrofe e dalla radiomobile di Cairo Montenotte. L’assistenza da parte delle istituzioni Prefettura, Questura, Regione, Provincia, ANCI Liguria, ASl 2 Carcare, ASl 2 Igiene di Savona, i Medici di Base è stata assidua e costante” continua il primo cittadino di Cosseria, Roberto Molinaro.

“Ma l’attenzione che è stata dedicata sul territorio da parte dei carabinieri di Cengio è stata encomiabile. Nel rispetto dei ruoli ho chiesto ai comandi dell’Arma se come Comune avessimo potuto esprimere la nostra riconoscenza consegnando pubblicamente un attestato di merito per il lavoro svolto dal brigadiere nel periodo di massima allerta sia per il lockdown imposto per prevenire l’aumento di contagi, sia per le allerte dovute a condizioni meteo avverse”.

“Sapevamo che gli ordini dal governo centrale era tolleranza zero nei confronti di chi non rispettava le regole restrittive dell’isolamento – aggiunge il sindaco -. Nel periodo più oscuro ho constatato come i carabinieri si sono rapportati con la popolazione locale con estrema professionalità spiegando l’importanza nell’osservare le norme di comportamento individuale. Con una presenza capillare anche sul territorio di Cosseria e con la stragrande collaborazione della cittadinanza si è potuto contenere il diffondersi del virus; lo dimostra il fatto che le persone contagiate sono state per la quasi totalità lavoratrici e lavoratori e non le persone in pensione”.

In occasione del 4 novembre, festa delle Forze Armate, presso la sala consiliare, in forma ristretta per non creare pericolosi assembramenti, è stata così consegnata una cornice al merito al brigadiere capo Vincenzo Muscarella. Presenti alla cerimonia il comandante dei carabinieri di Cairo Montenotte tenente colonnello Riccardo Urciuoli, il comandante della stazione di Cengio Maresciallo Luca della Pina, i rappresentanti delle associazioni di Cosseria, della protezione civile comunale e i consiglieri comunali.

“É stato un privilegio come sindaco poter consegnare un attestato di riconoscenza a chi oltre al lavoro che deve svolgere come da manuale si sia distinto per l’umanità e il sostegno offerto alla popolazione, il tutto nel più assoluto silenzio e nella discrezionalità che sempre accompagnano l’opera delle forze dell’ordine e in una situazione di rapporti interpersonali fortemente incrinati e di tensioni sociali forti, sono orgoglioso di aver potuto manifestare a nome mio, dell’amministrazione comunale della comunità di Cosseria un sentito e sincero grazie” conclude il sindaco.