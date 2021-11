Arnasco. Si è svolta ad Arnasco, domenica 21 novembre, con l’organizzazione dell’Atletica Ceriale San Giorgio, la prima prova del campionato regionale Csi di corsa campestre.

Partecipazione elevata soprattutto tra i giovanissimi, per un numero complessivo di 118 presenze nelle diciannove categorie in cui sono stati suddivisi i crossisti. Atletica Ceriale San Giorgio e US Pignese hanno conquistato sei vittorie ciascuna; tre l’Atletica Run Finale, due l’Atletica Varazze, una l’Atletica Cairo.

Sono in cantiere le date per le prossime prove; la stagione, ancora anomala per le restrizioni legate all’emergenza sanitaria, non è stata ancora programmata nei dettagli.

Ecco, categoria per categoria, le classifiche complete.

Cuccioli maschili: 1° Gioele De Rosa (Atletica Run Finale), 2° Sebastiano Zunino (Atletica Run Finale), 3° Raffaele Magliano (Atletica Ceriale), 4° Andrea Vigo (Atletica Ceriale), 5° Francesco Rolando (Atletica Ceriale), 6° Lorenzo Rubia (Atletica Ceriale), 7° Emanuele Rolando (Atletica Ceriale), 8° Nicolò Ricciardi Vergard (Atletica Ceriale).

guarda tutte le foto 146



Corsa campestre Csi ad Arnasco: le immagini

Cuccioli femminili: 1ª Serena Silvestri (Atletica Run Finale), 2ª Giulia Merlo (Atletica Run Finale), 3ª Stella Benazzo (Atletica Ceriale).

Esordienti maschili: 1° Giacomo Fiorito (Atletica Varazze), 2° Stefano Canepa (Atletica Varazze), 3° Samuele Codino (Atletica Varazze), 4° Pietro Bollorino (Atletica Run Finale), 5° Matteo Del Gobbo (Atletica Varazze), 6° Daniele Derossi (Atletica Varazze), 7° Giorgio Barbieri (Atletica Ceriale), 8° Samuele Picco Tellaro (Atletica Varazze), 9° Alessio Giordanengo (Atletica Run Finale), 10° Michele Zunino (Atletica Run Finale).

Esordienti femminili: 1ª Irene La Torre (Atletica Varazze), 2ª Chiara Stefanoni (Atletica Ceriale), 3ª Valentina Isolica (Atletica Ceriale), 4ª Alice Magliano (Atletica Ceriale), 5ª Greta Grimaldi (Atletica Varazze), 6ª Emma Romano (Atletica Varazze), 7ª Elisa Riccardi (Atletica Varazze), 8ª Sara Romano (Atletica Varazze), 9ª Irene Picco Tellaro (Atletica Varazze), 10ª Lucia Garofalo (Atletica Ceriale), 11ª Emily Valle (Atletica Varazze), 12ª Gaia Soggiorato (Atletica Varazze).

Ragazzi: 1° Matteo Facollo (Atletica Ceriale), 2° Ismael Licini (Atletica Ceriale), 3° Francesco Traina (Atletica Ceriale), 4° Sebastiano Citterio (Atletica Ceriale), 5° Andrea Monaco (US Pignese), 6° Andrea Biale (Atletica Varazze), 7° Leonardo Torri (Atletica Varazze), 8° Dino Masala (US Pignese), 9° Daniel Fazio (Atletica Varazze), 10° Luca Pecchioni (Atletica Run Finale), 11° Fabio Pellegrino (US Pignese), 12° Carlo Gracchi (Atletica Varazze), 13° Daniele Zuccaro (US Pignese).

Ragazze: 1ª Viola Sanchez (US Pignese), 2ª Giorgia Bongiovanni (Atletica Varazze), 3ª Maria Teresa Del Gobbo (Atletica Varazze), 4ª Sara La Torre (Atletica Varazze), 5ª Letizia Fiorito (Atletica Varazze), 6ª Alessia Pagnan (Atletica Varazze), 7ª Alice Biale (Atletica Varazze), 8ª Elisa Boeri (US Pignese), 9ª Zoe Gaggero (US Pignese), 10ª Matilde Barbero (US Pignese), 11ª Lila Ruta (US Pignese), 12ª Matilde Fiscaletti (US Pignese), 13ª Chiara Delfino (Atletica Varazze), 14ª Jasmine Abdel (Atletica Ceriale), 15ª Sofia Rosso (Atletica Ceriale), 16ª Laura Nolasco (Atletica Cairo), 17ª Gaia Peirano (US Pignese), 18ª Giulia Piroso (US Pignese), 19ª Alice Baglietto (Atletica Varazze).

Cadetti: 1° Gabriele Ferrara (US Pignese), 2° Guido Sanchez (US Pignese), 3° Gabriele Quattropani (Atletica Ceriale), 4° Aurelian Bonaccorsi (US Pignese), 5° Nicolò Gallizia (Atletica Ceriale), 6° Giulio Barbieri (Atletica Ceriale), 7° Luca Radici (Atletica Ceriale), 8° Kostantin Zaytsev (Atletica Ceriale), 9° Sebastiano Ferrari (Atletica Ceriale), 10° Giulio Zunino (Atletica Run Finale), 11° Lorenzo Santamaria (Atletica Ceriale).

Cadette: 1ª Beatrice Bosco (Atletica Run Finale), 2ª Eleonora Boeri (Atletica Ceriale), 3ª Morgana Simonetta (US Pignese), 4ª Alice Vecchiè (US Pignese), 5ª Luisa Nolasco (Atletica Cairo), 6ª Viola Dante (Atletica Ceriale), 7ª Francesca Burruto (Atletica Ceriale), 8ª Giorgia Scaramozzi (Atletica Run Finale), 9ª Anna Garofalo (Atletica Ceriale).

Allievi maschili: 1° Mathias Busacca (US Pignese), 2° Giulio Porro (Atletica Ceriale), 3° Alessio Monaco (US Pignese).

Allievi femminili: 1ª Sonia Benazzo (Atletica Ceriale), 2ª Maya Rosso (Atletica Ceriale).

Junior maschili: 1° Raffaele Giovinazzo (US Pignese), 2° Davide Boeri (Atletica Ceriale), 3° Alessandro Villani (Atletica Ceriale).

Amatori A maschili: 1° Mirko Ferrando (Atletica Ceriale).

Amatori B maschili: 1° Tiziano Barbieri (Atletica Ceriale), 2° Andrea Isolica (Atletica Ceriale), 3° Giuliano Benazzo (Atletica Ceriale), 4° Domenico Boeri (Atletica Ceriale), 5° Claudio Siccardi (Atletica Run Finale), 6° Massimo Baldini (Atletica Ceriale), 7° Alessandro Braggio (Atletica Ceriale), 8° Marco Rosso (Atletica Ceriale).

Amatori A femminili: 1ª Sabrina Barbieri (Atletica Ceriale), 2ª Mariarosa Vio (Atletica Ceriale), 3ª Cinzia Cassiano (Atletica Ceriale), 4ª Monica Volpe (Atletica Ceriale), 5ª Gabriella Rivaro (Atletica Ceriale), 6ª Monica Castiglioni (Atletica Ceriale).

Senior maschili: 1° Paolo Malugani (US Pignese), 2° Marco Ziliani (Atletica Ceriale), 3° Kevin Leo Donati (US Pignese).

Senior femminili: 1ª Celestina Malugani (US Pignese), 2ª Letizia Volpe (Atletica Ceriale).

Veterani B: 1° Giuseppe Falletta (Atletica Ceriale), 2° Paolo Rossi (Atletica Run Finale), 3° Anastasio Ziliani (Atletica Ceriale).

Veterani A: 1° Marco Launo (Atletica Cairo), 2° Mauro Brignone (Atletica Ceriale).