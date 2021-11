Coppa Liguria, Prima Categoria: lo Speranza affronta la Campese, segui la cronaca in diretta

Savona. Questa sera alle ore 20:00 andrà in scena uno dei match validi per gli ottavi di finale di Coppa Liguria. Ad affrontarsi all’Augusto Briano saranno Speranza e Campese, due formazioni in ottimo stato di forma pronte a dare spettacolo sfruttando anche la possibilità di provare qualcuno tra i giocatori meno impiegati fin qui.

I padroni di casa guidati da mister Girgenti si schierano con Siri, Pasquino (C), Sivori, Marsio, Cirillo, Canevari, Palmiere, Venturino, Di Nardo, Greppi e Rocca.

A disposizione ci sono Castrovisi, Buzali, Scarfò, Manassero, Di Prima e Fiore.

Gli ospiti allenati da Andrea Meazzi rispondono invece con Balbi, Pirlo, Chiappori, Davide Marchelli, Bonanno, Oliveri, Diego Marchelli, Bardi, Ardinghi, Criscuolo e Arranche.

In panchina si accomodano Zunino, Bassi e Macciò.

Alle 19:58 l’arbitro comanda il calcio d’inizio della sfida con entrambe le formazioni che tentano di organizzare le idee per sferrare i primi affondi della sfida.

Al 14’, successivamente alla sopraccitata fase di studio iniziale, è la Campese a riuscire a rendersi pericolosa con il tentativo da fuori di Bardi il quale però termina sul fondo

Al 17’ sono ancora gli ospiti a provarci, tuttavia la conclusione di Criscuolo viene provvidenzialmente respinta da Siri

Al 19’ Ardinghi tira da buona posizione, ma Siri ancora una volta non si fa sorprendere mantenendo la parità

Al 21’ la Campese tenta di capitalizzare il proprio ottimo momento con il tentativo di Criscuolo, tuttavia il pallone termina fuori

Al 24’ è nuovamente il numero 10 dei genovesi a provarci, ma ancora una volta la sfera non accenna ad entrare

Al 27’ incredibile occasione per la Campese. Arranche a botta sicura indirizza un siluro verso la porta difesa da Siri che, questa volta, si salva grazie all’intervento provvidenziale di Cirillo: pallone allontanato sulla linea, che brivido per lo Speranza!

Al 29’ è ancora l’estremo difensore avversario a rendersi protagonista: non accenna a sbloccarsi il risultato al Briano

Al 33’ ecco lo Speranza. Di Nardo da fuori tenta a giro di sorprendere Balbi, ma il suo tentativo termina largo