Coppa Liguria, la sfida decisiva per il passaggio del turno: il live di Carcarese-Savona

LIVE: CARARESE – SAVONA 0-1 (38′ Macagno)

Carcare. Questa sera al Candido Corrent si deciderà chi tra Carcarese e Savona accederà ai quarti di finale di Coppa Liguria.

Nessuna delle due squadre arriva alla sfida in posizione di vantaggio, l’andata, infatti, una partita influenzata dal vento e dalla pioggia, è terminata 1 a 1: ad aprire le marcature nel primo tempo gli striscioni con il giovane Gamba, a rispondere nella ripresa i biancorossi con Mombelloni.

Ma oggi è un’altra partita e, nonostante il freddo valbormidese, Carcarese e Savona scalderanno i tifosi presenti allo stadio. A spuntarla sarà la formazione che riuscirà a commettere meno errori e potrà così festeggiare la qualificazione al prossimo turno, obiettivo che entrambe le società hanno detto di voler raggiungere.

FORMAZIONI

CARCARESE: Briano A., De Matteis, Mombelloni, Gavacciuto, Revello, Ciappellano, Alò, Revelli, Manti, Zizzini, Canaparo. A disp.: Giribaldi, Bonifacino, Brovida, Clemente, Croce, Orcino, Vero, Volga Marini. All. Loris Chiarlone

SAVONA: Bresciani, Serhiinko, Esposito F., Fonjock, Cavallaro, Fancellu, Insolito, Stefanzl, Spaltro, Macagno, Di Roccia. A disp.: Rinaldi, Gavarone, Cigliutti, Vittori, Gamba, Esposito M. All. David Balleri

ARBITRO: Vittorio Semini di Albenga

PRIMO TEMPO

1′ Fischio d’inizio ore 20:04

4′ Subito pericoloso il Savona su calcio piazzato. Punizione di Fonjock dal limite che punta all’angolino, ma Briano si distende e salva la porta biancorossa

10′ Savona con supremazia territoriale, ma la Carcarese compatta lascia pochi spazi

17′ Cross di Spaltro in area, Stefanzl davanti alla porta non ci arriva di testa, ma disturba Briano bravo ad allontanare il pallone. Sforzi inutili quelli del portiere locale, Semini infatti fischia il fuorigioco del centrocampista biancoblu

22′ Ammonito Fancellu per trattenuta su Canaparo

23′ Punizione dalla trequarti di Alò in area, bell’uscita di Bresciani, sul rimpallo ci prova di prima intenzione De Matteis ma spara alto

24′ Filtrante per Esposito F. che dalla linea di fondo prova a beffare Briano, ma il portiere in uscita manda in angolo

25′ Sugli sviluppi del corner, conclusione potente dal limite di Fonjock, Briano ancora si prende gli applausi degli ultras biancorossi

32′ Punizione dai 25 metri di Macagno, che supera la barriera ma si spegne sul fondo

38′ GOOOOOOOOL! Filtrante perfetto di Insolito per Macagno che a tu per tu con Briano non sbaglia

45′ Finisce il primo tempo

SECONDO TEMPO

1′ Via alla ripresa, entrano Clemente e Volga per Zizzini e Revello

5′ Conclusione dalla distanza di Revelli, buona risposta di Bresciani su una palla insidiosa

10′ Rimessa laterale di De Matteis per Manti che controlla si gira e tenta il tiro, bella parata di Bresciani che toglie la sfera da sotto la traversa

14′ Ammonito Macagno falloso su Mombelloni

15′ Prima sostituzione per mister Balleri: esce Insolito entra Gamba

16′ Altri due cambi: Vero per Mombelloni e Vittori per Macagno

19′ Tiro da 35 metri di Volga, fuori

21′ Esordio stagionale per Marini che prende il posto di De Matteis

22′ Cross in area per Vittori che spizzica di testa, palla sopra la traversa

20′ Manti, su servizio di Canaparo, lascia partire il destro che finisce di poco a lato