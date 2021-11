Coppa Liguria, è big match in Prima Categoria: il live di Savona – Carcarese

LIVE: SAVONA- CARCARESE 0-0

Savona. Pioggia e forte vento, si giocheranno in condizioni climatiche al limite gli ottavi di finale di Coppa Liguria tra Savona e Carcarese, due delle squadre più attrezzate della categoria, seppur in gironi differenti.

Dopo le polemiche dello scorso weekend con la Sampierdarenese (e l’episodio del pugno ricevuto da un tifoso genovese da parte di un ultras biancoblu), gli Striscioni sono pronti a scendere di nuovo in campo al Ruffinengo per tornare a far sorridere i propri tifosi.

Un percorso quello che ha portato la squadra di Balleri agli ottavi completamente diverso rispetto a quello della Carcarese. La qualificazione, infatti, è arrivata all’ultima giornata, con l’impresa da parte del Savona a cui servivano 3 gol di scarto per passare il turno. Ma i biancoblu non hanno deluso e grazie alla tripletta di Rossetti e al gol di Spaltro hanno battuto 4 a 1 la Vadese.

Come detto, sonni più tranquilli per i valbormidesi che hanno conquistato gli ottavi con una giornata d’anticipo, vincendo tutte le partita, eccetto il pareggio all’esordio con i cugini dell’Aurora. Un inizio di stagione strepitoso per la Carcarese che, tra Coppa Liguria e campionato, vanta ben 9 successi consecutivi e anche questa sera, come dichiarato dal ds Gandolfo, vorrà dire la sua.

SAVONA: Bresciani, Caroniti, Esposito M., Fonjock, Gallotti, Di Roccia, Esposito F., Vittori A., Vittori Y., Spaltro, Gamba. A disp.: Grenna, Gavarone, Cavallaro, Serhiienko, Fancellu, Rossetti, Macagno. All. Balleri

CARCARESE: Giribaldi, Bonifacino, Mombelloni, Croce, Spozio, Moresco, Concas, Revello, Manti, Orcino, Canaparo. A disp.: Briano, Alò, Brovida, Reale, Gavacciuto, Gjoka, Revelli, Tacchini, Zizzini. All. Chiarlone.

ARBITRO: Manuel Rodio di Genova

PRIMO TEMPO

Prima del fischio d’inizio osservato un minuto di silenzio in memoria del padre del giocatore biancoblu Caroniti, scomparso pochi giorni fa

1′ Partiti alle ore 20:05 tra fumogeni, cori e fuochi d’artificio

2′ E’ il Savona a giocare a favore di vento, sicuramente un vantaggio non da poco date le condizioni climatiche di questa sera

5′ Nota di colore: gli ultras dedicano un coro al portiere della Carcarese, Luca Giribaldi, ex biancoblu

6′ Filtrante interessante di Vittori Y. per Gamba, ma la difesa biancorossa disinnesca la minaccia

15′ Ancora nessuna occasione degna di nota, pioggia e vento rendono difficile giocare. In questi primi minuti, però, meglio i biancoblu che risultano più offensivi, diverse incursioni soprattutto sulla sinistra con Esposito F., ma è brava la retroguardia biancorossa a contenere il numero 7 locale

21′ Andrea Vittori prova a sfruttare il vento a favore e calcia dalla trequarti, pallone sopra la traversa

27′ Lancio in area di Spozio per Manti, ma Bresciani in uscita impedisce all’attaccante ospite di colpire il pallone

30′ Ammonito Andrea Vittori duro su Canaparo