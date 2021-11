Coppa Liguria di Prima Categoria, questa sera in scena le sfide di ritorno degli ottavi di finale con Savona, Carcarese e Speranza protagoniste

Savona. Questa sera dalle ore 20:00 andranno in scena le sfide di ritorno valevoli per gli ottavi di finale della Coppa Liguria dedicata alle squadre militanti nei gironi della Prima Categoria ligure. Si preparano dunque a scendere in campo per rappresentare la provincia di Savona la Carcarese, il Pontelungo, gli Striscioni guidati da David Balleri e lo Speranza, formazione quest’ultima protagonista nel weekend di un vero e proprio exploit.

Già due settimane fa in occasione della gara di andata i rossoverdi avevano dato l’impressione di essere in ottima forma, questo nonostante in campo fossero stati impiegati alcuni tra i giocatori meno utilizzati insieme ad altri provenienti dal settore giovanile. Al termine del match Davide Girgenti si era comunque dimostrato soddisfatto nonostante la sconfitta, di seguito ecco le sue dichiarazioni (video integrale in apertura, ndr): “I ragazzi hanno tenuto botta fino alla fine contro un’ottima squadra. Nessuno si è fatto male e questo è l’importante, inoltre abbiamo messo minuti nelle gambe di chi era stato meno impiegato. In vista del ritorno faremo lo stesso così come successo a Cogoleto, questo nella speranza di riuscire a disputare una buona gara ottenendo un buon risultato”.

Si era mostrato dello stesso avviso anche uno dei giocatori provenienti dalla Juniores resosi protagonista durante la gara, il difensore classe 2003 Christian Sivori distintosi con una prova davvero di ottimo livello: “Il mio obiettivo per questa stagione è quello di dare il massimo continuando a lottare per questa squadra. Alle spalle abbiamo un grande lavoro con la Juniores, siamo un gruppo molto unito”.

Oltre allo Speranza scenderanno in campo anche il Pontelungo (di scena contro l’Andora, 2-0 per gli ingauni il risultato di partenza) e il Savona contro la Carcarese, due squadre quest’ultime pronte ad animare la serata di Coppa con un big match davvero attesissimo. Per i biancoblù sarà quindi trasferta in Valle in seguito al pareggio (sfida conclusasi sull’1-1, ndr) rimediato nella gara d’andata, un incontro delicato che gli Striscioni proveranno a vincere per continuare ad incrementare l’entusiasmo ritrovato grazie alle ottime prestazioni offerte in campionato. Sognano lo sgambetto invece i biancorossi, formazione solida e anch’essa prima nel proprio raggruppamento.

Questa sera dunque non sarà soltanto Champions League: il ritorno degli ottavi di finale della Coppa Liguria di Prima Categoria si prospetta come davvero appassionante.