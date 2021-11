Coppa Italia Serie D – Trentaduesimi di finale: il Vado viene eliminato dalla Sanremese (0-2)

Vado Ligure. Coppa Italia di Serie D, trentaduesimi di finale. Il Vado perde 0 a 2 con la Sanremese.

Gara secca, in caso di parità nei tempi regolamentari si sarebbe provveduto alla battuta dei calci di rigore.

I rossoblù avevano superato il Ligorna (3-1) nel turno preliminare, eliminando successivamente il Bra (0-1) nel primo turno.

I matuziani sono invece passati ai trentaduesimi, avendo la meglio dell‘Imperia (1-2).

Tabellino:

Vado-Sanremese 0-2 (18′ Gagliardi, 56′ “Rig” Scalzi)

Vado: Colantonio (58′ Ghizzardi), Gandolfo, Casazza, Cattaneo (70′ Cossu), Pantano, Favara, Capra (75′ Aperi), Giuffrida, Carrer, Brondi (58′ Papi), L. Di Salvatore (75′ G. Di Salvatore)

A disp.: Nicoletti, De Bode, Turone, Anselmo. All. Solari

Sanremese: Malagutti, Bregliano, Giacchino, Maglione (84′ Bastita), Ferrari (79′ Anastasia), Gagliardi (76′ Gemingnani), Aita, Orefice, Gatelli, Nouri (60′ Acquistapace, 73′ Mikhayloskiy), Scalzi

A disp.: Pizzolla, Vita, Valagussa, Larotonda. All. Andreoletti

Arbitro: Picardi (Viareggio). Assistenti: Raimo (Empoli) e Palermo (Pisa)

Note: Pomeriggio uggioso, fondo sintetico in buone condizioni. Angoli 3-6. Ammoniti: L. Di Salvatore (V), Nouri, Gagliardi e Maglione (S). Recupero 0′ e 6′. Spettatori 90 circa.

Cronaca diretta (LIVE):

Il Vado scende in campo con la tradizionale casacca rossoblù, pantaloncini e calzettoni blu. La Sanremese veste invece in completo bianco. Inizio dell’incontro ore 14:32.

5′ Rapido contropiede degli ospiti. Gagliardi lancia Orefice sulla fascia sinistra, il quale indirizza in mezzo. Di Salvatore, rientrato in ripiegamento, ci mette una pezza.

7′ Sanremese in avanti. Cross dalla destra, Gatelli svetta sul secondo palo.

Colantonio vola nell’angolo alto, alzando in corner.

12′ Giuffrida, staffilata al volo dai venticinque metri. La palla, deviata da un giocatore matuziano, fa la barba al palo.

18′ GOL SANREMESE! Azione ben orchestrata, con un’apertura sulla destra. Traversone operato da Nouri. Gagliardi gira in acrobazia all’altezza del dischetto, con una spettacolare semi- rovesciata, non lasciando scampo a Colantonio. 0-1.

24′ L. Di Salvatore va via in progressione sulla fascia destra, salta in velocità Aita ma si allunga troppo il pallone.

28′ Vado in attacco. Cattaneo tenta il tiro cross da fondo campo, Malaguti toglie le castagne dal fuoco.

34′ Ferrari raccoglie un’errata respinta di un difensore vadese. Tiro rasoterra in diagonale dal vertice destro dell’area. Tocco impercettibile del portiere rossoblù Colantonio, che sventa in angolo.

Sul finire della prima frazione, le nuvole si diradano, lasciando spazio a qualche raggio di sole.

36′ Ammonito Nouri (S).

40′ Occasione Vado. Angolo dalla destra, calciato da Cattaneo. Carrer dal limite dell’area piccola prende il tempo al diretto avversario, ma di testa non inquadra la porta.

44′ Giallo a Gagliardi (S).

45′ Fine primo tempo: Vado-Sanremese 0-1.

Inizio della ripresa, ore 15:31.

49′ Di Salvatore converge e tira. Corpo all’indietro, conclusione fuori bersaglio.

51′ Vado vicino al pareggio. Spunto di Di Salvatore, il quale serve sulla fascia destra Carrer. Il cross svigolato dell’attaccante locale, rimbalza sulla parte superiore della traversa. Capra, colto di sorpresa, sulla respinta manda alto di testa da pochi passi.

54′ Ammonito L. Di Salvatore (V).

55′ Rigore Sanremese. Gagliardi imbecca Ferrari, il quale viene strattonato in area in un corpo a corpo da Gandolfo. L’arbitro indica il dischetto.

56′ GOL SANREMESE! Dagli undici metri Scalzi spiazza Colantonio: portiere a destra, palla a sinistra, sotto la traversa. 0-2.

61′ Giuffrida, destro sporcato dalla lunetta. Malaguti di distende e blocca.

63′ Occasione Sanremese. Cross dalla destra, Ferrari incorna nel cuore dell’area. Ghizzardi (subentrato all’ora di gioco, poco dopo lo 0-2), salva con una gran parata, deviando di riflesso sulla parte alta della traversa.

74′ Capra colpisce di testa a centro area, mandando alto.

80′ Giallo a Maglione (S).

86′ Azione insistita dei vadesi. Giuffrida, al volo col sinistro dalla lunetta, non riesce a imprimere forza. Malaguti si distende e fa sua la sfera.

90′ Sei minuti di recupero.

90’+3 Ammonito Papi (V).

90’+6 Fischio finale: Vado-Sanremese 0-2.