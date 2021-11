Calcio, Coppa Italia. Ilardo entra, segna e fa vincere i suoi. Albenga battuta al Riva

ALBENGA 1 (11′ Graziani T) vs GENOVA CALCIO 2 (17′ Amedeo, 64′ Ilardo)

Buona sera a tutti gli appassionati sportivi e benvenuti allo stadio Annibale Riva di Albenga.

La sfida di stasera si presenta da sola: Albenga contro Genova Calcio, Lupo contro Maisano.

Savonesi a quota 15 in campionato, genovesi che seguono a 13.

Entrambi i tecnici si aspettano degli interventi sul mercato da parte delle rispettive società; le ambizioni sono alte e gli spettacoli messi in scena dalle due compagini sono sempre stati di buon livello, nonostante le difficoltà delle rose ristrette a disposizione.

Ma ora, aspettando che il mercato faccia il suo corso, eventualmente aggiungendo quel qualcosa in più a due ottime formazioni, è tempo di big match in Coppa Italia.

Fa freddo qui, ma non preoccupiamoci: facciamoci scaldare dalle meraviglie di questo sport e godiamoci l’incontro.

Tanti giovani in campo, ecco le formazioni ufficiali:

Albenga: Vernice, Sancinito, Rudi, Dagnino, Carballo, Di Bella, Gibilaro, Basso, Graziani G, Graziani T, Virga. A disposizione di mister Alessandro Lupo ci sono: Scalvini, Barisone, Patrucco, Calcagno, Lupo, Natella, Belvedere, Ruffo, Jebbar.

Genova Calcio: Dondero, Boero, Capotos, Pittalunga, Maisano, Bruzzone, Orlando, Serinelli, Parodi, Davico, Amedeo. A disposizione di mister Giuseppe Maisano ci sono: Brina, Calvi, Morando, Ilardo, Raggi, Fossati, Tussellino, Lo Vecchio, Palmisano.

Arbitra il signor Andrea Fanciullacci della sezione di Savona, coadiuvato dagli imperiesi Lazzaro e Grossi

La partita

Primo tempo

1′ Partiti! Inizia Albenga-Genova Calcio.

3′ Subito a ritmi forti l’Albenga, con Gibilaro che si conquista un calcio di punizione dalla destra.

4′ Prova a calciare Sancinito, risponde Dondero.

11′ IL VANTAGGIO DELL’ALBENGA! THOMAS GRAZIANI! Su un tiro sporcato di Gibilaro si ferma la difesa genovese, convinta di un posizione irregolare del numero 25 ingauno, Graziani. Così non è e il classe 2004 ne approfitta e porta in vantaggio i suoi.

16′ Occasione per la Genova Calcio! Pittalunga pesca Orlando sulla destra che calcia verso la porta: deviazione e calcio d’angolo per gli ospiti.

17′ AMEDEO! IL PARI DELLA GENOVA CALCIO! Fax simile al gol ingauno, su una dubbia situazione di offside, stavolta è il classe 2003 biancorosso ad approfittarne e a pareggiare i conti-

22′ Genovesi vicini al vantaggio con il colpo di testa di Pittalunga, che finisce fuori di poco.

23′ Risponde subito l’Albenga con un altro colpo di testa, stavolta di Gabriel Graziani: stesso esito.

25′ Resta a terra Amedeo per un contrasto a centrocampo giudicato regolare: tutto ok, il ragazzo riprende subito a giocare.

28′ Ammonito capitan Maisano per un fallo nei pressi del limite dell’area, fermando la corsa di Thomas Graziani.

29′ Sancinito serve un assist invitante per almeno 3 giocatori ingauni in area: nessuno riesce a sfruttare questa palla, che finisce in fallo laterale.

30′ Scocca la prima mezz’ora di gioco al Riva. La partita è sul filo dell’equilibrio e sta regalando ottime trame.

31′ Prima ammonizione tra le file dell’Albenga: è Gabriel Graziani a finire sul taccuino di Fanciullacci.

31 Cambio forzato per i padroni di casa, si fa male Dagnino: al suo posto c’è Natella.

38′ Finale di primo tempo che vede più in avanti i genovesi, spinti dalla rete del pareggio e dalle belle giocate nello stretto.

44′ Amedeo si appresta alla corsa sulla fascia sinistra ma viene fermato da Rudi, che subito si scusa con il numero 11 biancorosso: giallo per lui.

45′ L’arbitro ha segnalato 1 minuto di recupero.

46′ E su un calcio d’angolo negato agli ingauni, si conclude qui la prima frazione di gara. Ottima partita e 1-1 al Riva.

Secondo tempo

La ripresa inizia con un cambio operato da Maisano: entra Calvi per Boero.

6′ Cantano forte i tifosi ingauni, valore aggiunto per i bianconeri.

8′ Calcia Carballo dagli sviluppi di un corner: pallone alto sopra la traversa.

10′ Natella calcia dal limite dell’ar

11′ Cambio per entrambe le compagini: per l’Albenga fuori Carballo e Dibella per Lupo e Ruffo; Maisano fa entrare Ilardo per Davico.

18′ Altro cambio per gli ospiti: entra Morando per l’autore del gol, Amedeo

19′ ILARDO! IL VANTAGGIO DELLA GENOVA CALCIO! Appena entrato il centroavanti genovese si avventa in area e calcia alla sinistra di Vernice: gol pesantissimo.

20′ Subito cambio per Lupo: fuori Gibilaro per Barisone.

22′ Albenga che prova a agguantare il pari, Genova Calcio che difende in modo ordinato: questo è l’attuale canovaccio della gara.

24′ Avanza Thomas Graziani ed entra in area rigore. Dopodiché serve Lupo in mezzo che manca l’intervento. Nulla di fatto.

26′ Dopo aver sfiorato il gol con un tiro al volo dalla sinistra, finisce la partita di Thomas Graziani: al suo posto il 2004 Jebbar.

30′ Ultimo quarto d’ora di gioco: si fanno sentire i tifosi ingauni per dare la carica ai propri giocatori, ma la Genova Calcio tiene.

35′ Perde tempo Dondero e Fanciullacci, dopo averlo precedentemente avvertito, si avvicina verso di lui e lo ammonisce.

40′ Maisano sa dell’importanza del momento e mette subito forze fresche in campo: entra Lo Vecchio per Parodi.

43′ Ultimi istanti per raggiungere il pari per gli ingauni, non cambia il canovaccio di dieci minuti fa.

44′ Proteste in area di rigore per una spinta su Jebbar. Protesta anche mister Lupo che si prende un giallo. Nervi come il ritmo. alti.

45′ Quattro minuti di recupero segnalati.

46′ Albenga in possesso di palla per il 2-2, manca sempre meno.

47′ Cerca il cross in mezzo Sancinito, Dondero blocca in presa sicura.

49′ FINISCE QUI! LA GENOVA CALCIO ESPUGNA IL RIVA! La rete di Ilardo nel secondo tempo risulta decisiva e fa vincere i suoi. Ottima gara nel complesso per entrambe le squadre.

Buona serata a tutti e grazie per la vostra compagnia.