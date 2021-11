Contrordine compagni: anche con la nuova giunta a Savona lavori di asfaltatura in pieno giorno e città nel caos

Savona. Contrordine compagni. Ieri si è proceduto ad asfaltare corso Ricci in pieno giorno e per giunta di lunedì, con il mercato che blocca mezza città. Facile immaginare le conseguenze (facile per tutti, meno che per il Comune), visto che corso Ricci è via indispensabile per entrare e uscire da Savona. Il tutto, tra l’altro, è ben illustrato stamane sulla Stampa da Ermanno Branca.

In una recente intervista con il sindaco Marco Russo, ci eravamo permessi di annotare che, con il suo arrivo, riferendoci a corso Mazzini, i lavori di asfaltatura erano stati fatti finalmente di notte e non di giorno, a differenza di quanto accadeva con la giunta precedente (a cui dobbiamo evidentemente delle scuse).

Ma come intende allora procedere la nuova amministrazione? Risponde l’assessore ai Lavori Pubblici, Lionello Parodi: “Quello di ieri è stato un errore, non ho difficoltà ad ammetterlo, perlomeno nella scelta del giorno. D’ora in poi faremo gli interventi che creano maggiori disagi, come per la rotonda di via Gramsci, di notte e gli altri di sera o ancora di giorno per via dei costi e delle difficoltà di approvvigionamento”.

Per i soldi, ci sembrerebbero spesi bene, per quanto riguarda gli approvvigionamenti non comprendiamo in realtà che cosa voglia dire l’assessore Parodi, visto che i lavori si fanno di notte in mezza Italia.

Volendo si può ancora rimediare – crediamo – altrimenti pazienza: vuol dire per i savonesi che è andata male anche con questa giunta.