Concorso internazionale musicale a Sanremo, la cantautrice ingauna Laura Lazzara si piazza al 4° posto

Albenga. Soddisfazione per la cantautrice ingauna Laura Lazzara che il 12 e 13 novembre nel prestigioso scenario del teatro dell’opera del Casinò di Sanremo, dove si sono svolte le semifinali internazionali della 5 edizione di Sanremo Senior, concorso riservato agli over 36 dopo selezioni durissime, si è piazzata al 4° posto su ben 400 candidati provenienti da ogni parte d’Italia.

Cantanti giunti a Sanremo da ogni parte del mondo: da Russia, Spagna e Inghilterra che hanno partecipato al concorso diviso in 2 categorie:interpreti e cantautori.

Davvero emozionata Laura commenta così: “Sono arrivata quarta nella sezione cantautori ed ero l’unica ligure in gara. Sono di Albenga e ho voluto portare con il mio inedito ‘Per dirti ciao’ un tributo dedicato al mio caro ed indimenticabile amico Paolo Allara speaker di radio Onda ligure scomparso prematuramente una quindicina di anni fa. Si tratta di una canzone tenuta in un cassetto per tanti anni e ritirata fuori per questo evento speciale. L’inedito è stato presentato davanti ad una giuria prestigiosa e di esperti come il cantautore alassino Franco Fasano presidente di giuria. Ho atteso con ansia il giudizio della giuria e ho provato una grande emozione per il risultato ottenuto”.

Laura ha ricevuto un ottimo giudizio critico da parte della giuria ed il riconoscimento per la potenza interpretativa delle parole e della musica. “Ascoltare il giudizio finale degli esperti mi ha emozionato e fatto piangere, ricordare un amico come Paolo e farlo davanti ad un pubblico e con i concorrenti che non lo conoscevano non ha prezzo”, conclude Laura.