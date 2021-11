Concorrenza, assenti balneari e ambulanti: no a inserimento nel Ddl ma sì a “mappatura” concessioni

Italia. La bozza del Ddl Concorrenza è pronta e, salvo imprevisti, dopo mesi di rinvii e liti di stampo politico (le ultime ieri, durante al cabina di regia), oggi dovrebbe approdare in Consiglio dei Ministri per l’approvazione. Ma tra i 34 articoli che compongono il provvedimento, spicca l’assenza di concessioni balneari e ambulanti.

Non saranno dunque inseriti nel Ddl, per loro nessun intervento immediato ma saranno oggetto di una “operazione trasparenza”. Nella legge, infatti, stando ai dettagli emersi, potrebbe esserci una sorta di “mappatura” (da realizzare poi entro 6 mesi dall’eventuale entrata in vigore) delle concessioni attualmente esistenti, che dovrebbe fornire un quadro di chi le detiene, da quanto e i costi.

Un rinvio, quello relativo ad ambulanti e balneari in particolare che va incontro alla richieste formulate proprio ieri, tra gli altri, da Antonio Capacchione, presidente del sindacato italiano Balneari Fipe/Confcommercio che aveva chiesto a Governo e Parlamento di “Evitare soluzioni frettolose e pasticciate”.

Ora però bisogna attendere l’esito della sentenza del Consiglio di Stato relativa ad alcuni ricorsi sulla proroga al 2034 delle concessioni che, se dovesse stoppare la proroga, imporrebbe al Governo di riprendere in mano la questione nell’immediato.

Per quanto riguarda il resto del Ddl, sono numerosissimi i temi trattati, che vanno, tra gli altri, dal commercio alla sanità (farmaci e nomine dei dirigenti ospedalieri), dalle concessioni idroelettriche alle compagnie telefoniche, dai rifiuti ai trasporti.