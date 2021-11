Circolo Scherma Savona, Francesco De Marco sfiora il podio all’interregionale di Brescia

Savona. Nel rispetto delle norme anti pandemia sono iniziate le competizioni a livello interregionale e nazionale. Nello scorso weekend erano di scena gli interregionali a Brescia che radunavano schermitori Under 14 di Lombardia, Piemonte e Liguria. Presente, con quattro atleti, il Circolo Scherma Savona.

Tra i Giovanissimi (11 anni) di fioretto Francesco De Marco si piazza ai piedi del podio. Percorso netto nel girone di qualificazione con sei vittorie su altrettanti assalti che lo portavano al quinto posto del ranking in una gara affollata da una cinquantina di partecipanti.

Saltato il primo turno di eliminazione diretta, Francesco ha battuto 10-5 il milanese Zucchini, poi 9-6 il bergamasco Ficara entrando nella finale dei primi otto, dove viene fermato per i primi quattro dal bresciano Nicoli classificandosi alla fine quinto.

Tra i Ragazzi/Allievi di fioretto (12-13 anni) Lorenzo Satta, pur essendo della categoria inferiore, sfiora la finalissima ad otto. Partito un po’ in sordina con due vittorie su cinque assalti nel girone di qualificazione e con il numero 45 del ranking in una gara di quasi 80 iscritti, salta il primo turno di eliminazione diretta, batte in ordine il milanese Albanese 15-8, il milanese Fenner 15-11 e viene fermato dalla finale ad otto dal torinese Richiardi. Nella stessa gara si fermano in precedenza Marco Frosi e Baltazar Herrero.

“Finalmente si ricomincia – ci riferisce Andrea Baldi, atleta senior accompagnatore . ed i ragazzi hanno mostrato già alcune qualità che potranno venire utili nel prosieguo della stagione”. Aggiungono i fratelli Federico e Fabrizio Santoro, rispettivamente maestro di scherma ed istruttore nazionale: “Si inizia con buoni risultati e con tanto impegno ed un passo alla volata riprendiamo la strada giusta”.

Francesco De Marco