Ceriale aderisce al progetto “Save the woman”: l’App per aiutare le donne vittime di violenza

Il Comune di Ceriale partecipa alla campagna di sensibilizzazione nella giornata contro la violenza sulle donne, il 25 novembre, con Regione Liguria e aziende di trasporto locale che hanno sviluppato una speciale iniziativa sui bus.

Ma non solo… Il Comune di Ceriale si sta attivando per sostenere e promuovere il progetto “Save the woman” tramite l’applicazione #nonpossoparlare, al fine di contrastare il rischio di violenza domestica.

Il progetto è rivolto alle donne che desiderano ricevere informazioni e supporto dai centri antiviolenza in modo discreto, in particolare a persone che hanno difficoltà a comunicare, costrette a rimanere a casa con i propri partner psicologicamente o fisicamente violenti.

Il chatbot NONPOSSOPARLARE non vuole sostituire la figura umana, ma fornire un primo contatto, in quanto consente di rispondere efficacemente a un numero illimitato di persone contemporaneamente, fornisce agli utenti supporto 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, in maniera anonima e non lasciando traccia.

Il chatbot è simula la conversazione con un essere umano ed è in grado di fornire informazioni utili e pratiche e mettere la vittima in contatto con il centro antiviolenza a qualsiasi ora, senza lasciare dati sul proprio telefono.

L’iniziativa è sostenuta dall’amministrazione comunale, mettendo a disposizione di tutti questo strumento digitale utile in caso di necessità.

“Ritengo importante la collaborazione delle PA in questi progetti di sensibilizzazione civica e di diffusione della cultura del rispetto” afferma il sindaco Luigi Romano.

“L’amministrazione comunale vuole sostenere la campagna di Regione Liguria sui mezzi pubblici e al tempo stesso rendere operativa l’App dedicata alle donne vittime di violenza – che a breve potrà essere scaricata anche dal sito web del Comune -. E come segnale di partecipazione attiva alla giornata questa mattina davanti al palazzo comunale scarpette e accessori femminili di colore rosso come simbolo della lotta ad ogni forma di sopruso o molestia” conclude il primo cittadino cerialese.