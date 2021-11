Cengio, in Regione il caso della scuola Colombardo: “Vogliamo sapere se è stata chiesta la riclassificazione dell’area esondabile”

Cengio. Verrà discussa domani in consiglio regionale l’interrogazione, presentata dai consiglieri Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti e Armando Sanna, relativa al restauro della scuola Colombardo di Cengio e alla nuova destinazione d’uso.

LA VICENDA

L’8 settembre 2020 è stata inaugurata la nuova scuola “Bertagna” di Cengio: un intervento costato circa 995 mila euro reso necessario dall’inabilità del vecchio edificio, la scuola Colombardo, dove il 4 febbraio 2015 un solaio aveva ceduto investendo il sottostante locale mensa. Un cedimento che, fortunatamente, non aveva provocato né vittime né feriti.

Il 25 novembre 2020 il consiglio comunale di Cengio ha deliberato la ristrutturazione dell’immobile destinandolo a nuova sede della caserma dei carabinieri, della Protezione civile, della Croce Rossa e di altre associazioni. Un intervento da circa 3,2 milioni di euro. L’edificio e l’area esterna, però, secondo il piano regolatore si trovano in una area esondabile, in parte “a esondabilità elevata” e in parte addirittura “molto elevata”.

L’INTERROGAZIONE

“Appare alquanto insolito – commentano i consiglieri regionali – prevedere il trasferimento in zone a rischio (zone rosse) della sede di istituzioni e associazioni direttamente coinvolte nella gestione delle emergenze meteorologiche, considerato che proprio in quelle situazioni dovrebbero poter essere messe nelle condizioni di operare al meglio e in sicurezza. In caso di allerta rossa il personale impiegato sarebbe costretto ad evacuare il fabbricato stesso“.

I consiglieri rilevano inoltre che secondo una determina del 9 agosto 2021 “sarebbe intenzione dell’amministrazione procedere alla modifica delle fasce di esondazione per ‘agevolare l’edilizia della zona’, in quanto considerate ‘restrittive’ e ‘che penalizzerebbero attività sviluppate lungo il Rio Giacchetti’ oltre che ‘tali fasce causerebbero un eccessivo aggravio di tempo e denaro per i proprietari di immobili ricadenti in tali aree che dovessero presentare delle pratiche edilizie private anche di minima entità’. E sempre nella stessa determina viene dichiarato che ‘sentiti informalmente gli uffici regionali risulta possibile procedere alla modifica delle fasce'”.

Per queste ragioni i consiglieri firmatari interrogano il presidente Giovanni Toti e l’assessore competente per sapere “se è stata presentata istanza formale da parte del Comune di Cengio a Regione Liguria per la riclassificazione delle fasce di esondabilità di Rio Giacchetti“.