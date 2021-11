Celle, spunta una gru altissima dall’ex asilo: serve per rimuovere una pianta ad alto fusto

Celle Ligure. Da qualche giorno, una gru altissima è comparsa all’interno dell’ex asilo Aicardi, lungo la via Aurelia, a Celle Ligure.

Il mezzo eccezionale, che ha destato la curiosità di molti, serve per rimuovere una pianta ad alto fusto morta, proprio sotto Villa Mezzano.

Tanti cittadini pensavano si facessero lavori nel palazzo dell’Ente Morale Aicardi, che per anni ha ospitato l’asilo infantile, ora trasferito ai Piani. In realtà, l’uso della gru si è reso necessario per la difficoltosa collocazione della pianta da tagliare.