Carcarese, Edoardo Gandolfo: “Un piacere tornare a giocare a casa nostra, c’era un’atmosfera bellissima”

Carcare. Dopo aver vinto il girone di Coppa Liguria, conquistando il passaggio del turno, la Carcarese ha iniziato alla grande anche il campionato. Ieri sera i biancorossi hanno ottenuto il quarto successo in altrettante partite giocate, battendo 4 a 2 il Mallare.

A fine gara il direttore sportivo Edoardo Gandolfo commenta: “È stata una partita emozionante, un derby con tanti gol. Siamo partiti con l’episodio del rigore che ci ha portato sotto, poi siamo stati bravi a ribaltarla. L’espulsione ci ha di nuovo creato qualche problema, ma i ragazzi sono stati eccezionali: hanno tenuto la testa fredda e abbiamo portato a casa questo risultato che fa morale. Per una notte dormiamo in testa alla classifica, che male non fa”.

Alcune decisioni del direttore di gara hanno fatto discutere. “Preferisco parlare oggi dell’arbitro piuttosto di quando la squadra non vince – afferma Gandolfo -. Secondo me non è stato soddisfacente, non tanto dal punto di vista tecnico perché il livello è quello richiesto dalla categoria, ma riguardo al modo di fare questo mestiere. Vedere un direttore di gara che ride dopo certe decisioni e quasi schernisce i nostri tesserati non mi ha fatto piacere. Noi tutti dovremmo aiutarlo di più, ma dall’altra parte ci vogliono un po’ più di umiltà e serenità“.

La Carcarese, dopo un periodo di assenza, è tornata a giocare nell’impianto di casa, rinnovato. “Oggi è stato un piacere giocare finalmente a casa nostra, davanti a molti tifosi, che ringrazio – ammette il ds -. C’è stata veramente un’atmosfera bellissima, partendo dai bambini, che hanno bagnato per primi il nuovo Corrent, e infine si chiude la giornata coi nostri Pulcini”.

Mercoledì i biancorossi torneranno in campo per gli ottavi di finale della coppa. “Il nostro obiettivo è provare a rimanere in vetta in campionato. La Coppa Liguria non la snobbiamo, la affrontiamo con impegno. Abbiamo l’occasione di affrontare il Savona, una squadra fortissima e attrezzatissima. Ma anche noi ci sentiamo attrezzati e seppur con qualche defezione ce la andiamo a giocare per provare a dire la nostra” conclude Gandolfo.