Carcarese capolista solitaria, Roberto Abbaldo: “Vinto contro la squadra più completa del girone”

“Era una partita più importante per il Pontelungo che per noi. Loro sono venuti al Corrent a -5, hanno fatto solo un punto nelle ultime delle due partite, quindi per loro era importante non perdere”. Esordisci così il direttore generale della Carcarese Roberto Abbaldo.

I biancorossi sono a punteggio pieno e grazie al successo di domenica hanno anche staccato l’Aurora, che è stata fermata sul pareggio dall’Altarese. “Continuiamo la nostra striscia – prosegue Abbaldo – abbiamo fatto un’ottima prestazione. Siamo ancora in fase di recupero con tanti giocatori, quindi era importante fare più punti possibili in questo momento di emergenza e la squadra ha risposto benissimo“.

“Sono contento perché la stima verso il Pontelungo è totale, conosco da tanti anni mister Zanardini che è un grandissimo allenatore. La squadra secondo me è super attrezzata ed è la più completa e più forte in questo girone e quindi averli battuti in maniera abbastanza netta, anche se la partita è stata equilibrata per 80 minuti, è motivo di orgoglio per la Carcarese e motivo di soddisfazione per i ragazzi che sono stati eccezionali”, conclude il dirigente biancorosso.