Carcarese, Alessandro Revello sul ritorno contro il Savona: “Loro attrezzati ma vogliamo passare”

La Carcarese ospita questa sera al “Corrent” il Savona. La capolista del girone “A” incrocia dunque i tacchetti con quella del girone “B”. Domenica, i biancorossi hanno vinto lo scontro diretto con il Pontelungo e hanno conquistato la vetta solitaria staccando l’Aurora. Gli striscioni, dal canto loro, hanno ritrovato il primato agganciando la Sampierdarenese. Due squadre forti sulle ali dell’entusiasmo e due tifoserie appassionate. Gli ingredienti per un grande match ci sono tutti.

Alessandro Revello, ex questa sera, analizza la sfida di ritorno (1 a 1 all’andata): “Sicuramente come all’andata sarà una partita durissima, loro hanno la spinta di tanti tifosi verranno qua per vincere. Sono una squadra attrezzata per vincere il loro campionato, quindi sarà una partita tosta. Noi siamo un po’acciaccati in questo periodo, qualcuno non ci sarà, sono due settimane che giochiamo ogni tre giorni ma cercheremo di dare il massimo e vincere anche quella partita per andare avanti in coppa”.

Tornando al successo di domenica contro gli uomini di Zanardini, nel quale ha realizzato un goal di testa, commenta: “Abbiamo vinto da squadra, è stata una partita vera contro una squadra tosta, l’unica insieme al Savona che ci ha messo in difficoltà. È bello poter festeggiare una domenica da soli in vetta, però per dare continuità domenica dobbiamo andare a Millesimo e vincere. Il risultato può ingannare, è stata una partita bella ed equilibrata, loro ci hanno messo in difficoltà in diverse occasioni e noi a loro, ma noi siamo riusciti a segnare tre gol e loro zero”.