Carcare, il corriere porta la droga in bus: arrestato

Carcare. Un corriere “ecologico”, che porta la droga in autobus. È successo ieri sera a Carcare dove T.M., 35 anni, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cairo Montenotte.

Poco dopo essere sceso dal bus, in via Nazionale, l’uomo si è accorto di essere stato notato dai militari: a quel punto ha cercato di dileguarsi, prima al passo e poi di corsa, per eludere un eventuale controllo. La pattuglia però lo ha inseguito e, una volta raggiunto, perquisito: addosso aveva 3 confezioni di cocaina pronte per essere smerciate.

A quel punto l’uomo è stato arrestato in flagranza con l’accusa di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente. Al termine delle formalità di rito il giovane è stato messo in camera di sicurezza, in attesa del giudizio per direttissima che si terrà questa mattina.