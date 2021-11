Cane smarrito ad Albenga, l’appello dei proprietari

Albenga. Un volpino femmina di taglia medio/piccola, di 11 anni, è stato smarrito sabato 13 novembre nella zona di Albenga.

Quando è stata smarrita indossava una pettorina verde scuro catarinfrangente, con una medaglietta con bandiera francese ed il numero di telefono dei proprietari. Ha anche il microchip con i dati dello stesso.

In questi giorni è stata avvistata in diverse zone, tra le quali Lusignano/San Fedele, Ortovero (in direzione Onzo) e Campochiesa. Ma potrebbe essere anche in altre località nei dintorni di Albenga.

Chi dovesse avvistarla è pregato di non rincorrerla né chiamarla: potrebbe scappare.

Chi la vedesse è pregato di inviare una segnalazione urgente, a qualsiasi ora, al numero 3394424549 oppure direttamente al 112. Nel caso, si chiede di scattare una foto e di inviarla allo stesso numero onde evitare segnalazioni non corrette.

I proprietari offrono un compenso a chi fornirà aiuto.