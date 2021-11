Camerieri e commessi nell’era digitale: Confcommercio lancia due nuovi corsi

Savona. Un corso da “addetto vendita nell’era digitale” e uno da “cameriere 3.0”, destinati ognuno a 12 ragazzi tra i 18 e i 29 anni, con parte della formazione fatta direttamente nelle aziende. Sono le due novità proposte da Asfoter (Ente di formazione di Confcommercio Savona) ed LGO (laboratorio del gusto e dell’ospitalità di Varazze) grazie a un protocollo di intesa firmato con le imprese del commercio e del turismo.

Nella nostra provincia, mentre un gran numero di lavoratori è a rischio disoccupazione, la mancanza di personale qualificato e gli squilibri fra domanda ed offerta di competenze sono in aumento: “Uno dei problemi che emerge regolarmente è la difficoltà delle aziende di trovare personale preparato, soprattutto nel commercio e nella ristorazione – spiega Annamaria Torterolo, direttrice di Confcommercio e responsabile di Asfoter – e a volte è difficile anche trovare persone abbastanza motivate da affrontare un percorso formativo. Per questo ci siamo concentrati su due proposte in grado di formare in questi due ruoli con un occhio all’era digitale”.

“Tutti i ragazzi ormai sanno usare i social, ma farlo professionalmente è molto diverso – prosegue Alessandro Patané, presidente del Laboratorio del Gusto – da qui l’attenzione anche alle competenze digitali”. La formazione sarà equamente divisa tra la teoria in aula e il lavoro in azienda: l’alternanza consente all’allievo di sviluppare una maggior consapevolezza del tessuto produttivo e all’impresa di avere una maggiore riconoscibilità all’interno del territorio, promuovendo la propria funzione formativa. “Il lavoro sul campo è l’unico che può insegnare alcuni aspetti – spiega ancora Patané – Finora hanno aderito sei ristoranti, proprio con lo scopo di formare persone da inquadrare poi in azienda”.

“Con le imprese dei settori commercio e turismo lavoriamo fa sempre a stretto contatto – proseguono da Asfoter e LGO – E’ stato quindi naturale partecipare al bando Regionale relativo alla formazione ‘Match Point”. Un bando che vuole “rispondere all’esigenza di ridurre il mismatch tra domanda ed offerta di competenze e facilitare la connessione tra le imprese ed i possessori di rinnovati profili professionali sperimentando una modalità di formazione finalizzata all’acquisizione di competenze e/o di qualificazioni attraverso lo svolgimento del percorso formativo in alternanza fra formazione formale e formazione aziendale”.

I percorsi formativi proposti sono gratuiti e riservati ognuno a 12 giovani disoccupati di età compresa fra i 18 e i 29 anni. Il corso per “Addetto vendita nell’era digitale” – durata 400 ore (200 in aula e 200 in azienda) si propone di aggiungere alle tradizionali competenze della figura professionale anche conoscenze informatiche nel web marketing ed i social network per aumentale la visibilità dei prodotti e collaborare alla vendita on line. Il corso di qualifica per “Cameriere 3.0” – durata 600 ore (160 teoria, 140 pratica e 300 in azienda) oltre alle tecniche operative vuole fornire una buona conoscenza del territorio e dei prodotti serviti, alte capacità relazionali ed abilità informatiche sia per l’utilizzo dei software gestionali sia rivolte al marketing aziendale.

Le schede informative con i contenuti del corso, la domanda di iscrizione, oltre che presso la sede di Asfoter in corso Ricci, possono essere scaricate dal sito www.asfoter.it. Le iscrizioni saranno aperte fino al 2 dicembre (commessi) e 7 dicembre (camerieri); in entrambi i casi è prevista una preselezione con una prova scritta (un test paicoattitudinale che peserà per il 40%) e un colloquio individuale mirato a valutare l’attitudine al ruolo (a cui saranno ammessi i primi 30 candidati e attribuirà il restante 60% del punteggio).