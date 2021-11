Calciomercato Savona, il presidente Marinelli annuncia l’arrivo di Mattia Grandoni: “Arriveranno anche un altro centrocampista ed un attaccante”

Savona. Questa sera il consueto appuntamento con “Mixed Zone”, format condotto in diretta da Claudio Nucci per analizzare con dei personaggi noti del calcio locale quanto accaduto nei match della domenica, si presentava come particolarmente scoppiettante.

Simone Marinelli (numero uno del Savona) e Dino Vercelli (presidente della Carcarese), questi gli ospiti di prestigio presenti in collegamento dalle ore 20:00 con il primo che, a pochi minuti dall’inizio della puntata, ha immediatamente svelato una clamorosa ufficialità: Mattia Grandoni sarà un nuovo giocatore degli Striscioni.

Di seguito ecco le dichiarazioni del presidente biancoblù: “Ringrazio la Cairese, sono contento di aver conosciuto i dirigenti del sodalizio gialloblù. Abbiamo ricevuto il nulla osta e Mattia (Grandoni, ndr) si allenerà con noi da domani, questo mentre domenica potremmo già vederlo in campo”. Marinelli ha poi aggiunto che per ovviare all’emergenza infortuni e al campanello d’allarme derivante dalla sconfitta contro il Pro Pontedecimo arriveranno sicuramente alla corte di David Balleri anche un altro centrocampista ed un nuovo attaccante, questo a prescindere dal ritorno (in passato Grandoni aveva già giocato per i biancoblù) del mediano classe 1999.

Il calciomercato non si ferma mai dunque in casa Savona, questo con un Grandoni in più tra le file degli Striscioni per poter disputare al meglio gli ultimi incontri del Girone B del campionato di Prima Categoria.