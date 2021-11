Ottima gara da parte di entrambe le squadre quella disputata al De Vincenzi: continui botta e risposta hanno reso sempre più avvincente lo spettacolo domenicale per tutti gli appassionati.

Certo, a volte non basta solo questo per vincere, ma anche un pizzico di fortuna. La rete di Parodi, arrivata in quel modo, pesa tantissimo per i genovesi e brucia tanto ai pietresi, consci della prestazione fatta.

Un inizio che vede i ragazzi di Mario Pisano in un continuativo processo di crescita e, come ovvio, ci vuole il proprio tempo. Tuttavia, non volendo trovare alibi, il tecnico andorese ha ritenuto opportuno sottolineare che: “Il peggiore in campo oggi è stato l’arbitro, da ambo le parti, in una partita bellissima grazie al gioco di entrambe le squadre. Mi avrebbe fatto più comodo dirlo pareggiando, ma non mi vergogno a dire ciò che penso”.

Ma soprattutto: “Quello che non accetto è l’atteggiamento, errare è umano. Capisco che l’arbitro di oggi, venendo dalla provincia di Potenza, possa essere stato stressato per il viaggio in aereo, per esempio, ma credo che il contributo degli assistenti debba essere maggiore. Non è assolutamente in relazione al risultato: noi abbiamo fatto la migliore prestazione dell’anno, ma loro hanno vinto giocando bene e gli faccio i complimenti”.