Calcio, l’ironia di Pisano: “Entrataccia vergognosa di Insolito, espulsione giusta”

Nonostante una buona prova il Pietra cade a Finale Ligure contro i ragazzi di mister Buttu, che vincono 2-0 grazie alla doppietta di Fabbri.

I concetti ci sono, il gioco c’è e l’atteggiamento pure. Tuttavia, l’esperienza rimane un fattore da ricercare per il gruppo di mister Pisano. E come si cerca l’esperienza, se non giocando?

Le due sbavature difensive sulle reti di Fabbri sono un esempio di inesperienza, dopo una gara tenuta molto bene nonostante l’inferiorità numerica al trentacinquesimo del primo tempo, dovuta al doppio giallo preso da Insolito.

Mario Pisano al termine della partita ha optato per un’evidente ironia sulla direzione di gara, nonostante essa fosse stata da lui negata: “Credo che il signor Tanzella abbia diretto un derby difficile ed è stato sicuramente il migliore in campo. Insolito rischia tre o quattro giornate per i due falli da rosso diretto, speriamo che non abbia scritto sul referto tutto quello che ha visto: proprio lui prima calcia e prende palo dentro/palo fuori come si dice, e poi fa un’entrataccia vergognosa che ci lascia in dieci dopo trentacinque minuti”.

Un Pietra a due facce, che viene punito da due disattenzioni fatali: “Nel primo tempo abbiamo giocato bene, lo hanno visto tutti. Nel secondo tempo siamo calati fisicamente e psicologicamente, facendo degli errori individuali come quelli di Balla e Gillo. Se si vuole giocare in questa categoria bisogna prendersi delle responsabilità, nonostante i danni che fa la regola del giovane: si buttano nel fuoco dei ragazzi che non sono ancora pronti psicologicamente però, visto che tutti fanno i giocatori, bisogna prendersi queste responsabilità qua. Detto questo, complimenti al Finale per aver sfruttato i nostri errori”.