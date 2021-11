“Campo bagnato, risultato ribaltato”.

L’Albenga ce l’ha fatta: dal 4-2 del Morel, i bianconeri sono riusciti a portare il Ventimiglia ai tempi supplementari, andando a vincere grazie alla pesantissima rete di Campelli al 107esimo.

Nonostante la serata proibitiva, dovuta alle avverse condizioni metereologiche, c’erano anche i ragazzi della gradinata, dotati di ombrelli e tanta voce per sostenere la propria squadra.

Già noto è l’attaccamento alla maglia dei tifosi ingauni, ma tutto ciò mostra ancora di più il loro grande lato passionale.

Questa mattina Alessandro Lupo lo ha voluto subito evidenziare: “Quello che è successo ieri non mi era mai capitato, né da allenatore e né da giocatore. Non parlo tanto della partita, ma di avere i ragazzi della curva sotto la pioggia, considerando che lo stadio non possiede una copertura, e sostenerci dal primo al centoventesimo minuto in una situazione veramente complicata: avevamo perso 4-2 all’andata e ieri sera, sotto un diluvio universale dove le persone potevano benissimo stare a casa a vedere la Champions. Siamo andati sotto la curva ancora prima che iniziasse la partita, facendoci accendere un fuoco enorme. Questo va coltivato per innalzare l’entusiasmo, visto che questa è una piazza come poche ama veramente la propria squadra, a prescindere dell’allenatore che allena, e sono un valore aggiunto che ogni squadra vorrebbe avere accanto a sé”.

Le richieste del tecnico genovese alla società pare verranno accolte nel breve periodo: “Tutti assieme potremo fare qualcosa di importante: da parte della famiglia Colla c’è la disponibilità di migliorare la squadra con dei rinforzi e, parlando col presidente, è molto disposto a fare qualcosa di importante, come ha già fatto anni fa in altri lidi”.

Sul risultato si è limitato a dire: “Una partita spettacolare sotto tutti i punti di vista, finita con 7 under e un portiere del ’99 contro una squadra molto forte, che mi piace molto per come gioca, e vincere in quel modo è stato stupendo”.

Dunque sarà da attendere le prossime mosse societarie, in gradinata però si sta già cantando.