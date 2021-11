Quest’anno il “Brin” sembra essere stregato per gli uomini di Buttu: due gare giocate, otto reti subite.

Stesso anche il canovaccio dell’incontro, con un Finale che ha alternato momenti di luce a momenti di blackout, fatali per la delineazione del risultato.

Le assenze di Debenedetti e Porta hanno pesato molto, va detto, tuttavia fa strano vedere un parziale così severo, soprattutto con una squadra solida come quella del tecnico ingauno.

Ma ora va tutto archiviato, “testa alla prossima” come si dice in questi casi.

E proprio così, al termine della partita, ha parlato il numero 9 giallorossoblù, Andrea Rocca: “È stata una partita molto particolare: siamo andati in svantaggio su un colpo di testa in mezzo ai nostri difensori. poi abbiamo reagito bene portandoci vicinissimi al pareggio con due palle gol, una con me e una con Fabbri”.

Un secondo tempo che però non ha portato a ciò che speravano i finalesi: “Siamo rientrati con la voglia di pareggiare, con ancora altre due occasioni, però quando non segni contro squadre come la Cairese, qui a Cairo e con assenze importanti, ne paghi le conseguenze. Questo è un campo duro per tutti e abbiamo battagliato per quanto era nelle nostre corde”.

Ed ecco spuntare il tipico motivo: “Adesso bisogna pensare a domenica prossima contro l’Alassio e, vedendo i risultati di oggi, siamo obbligati a vincere, soprattutto dopo una sconfitta così sonora”.

L’attaccante è stato costretto a lasciare il campo dopo essersi rotto il naso a causa di un contrasto in area di rigore. Da sottolineare la grande cura nei suoi confronti: “Vorrei ringraziare il dottor Mario Venturino per avermi rimesso a posto il naso subito. Si tratta innanzitutto di un amico, che era già quando sono stato a Cairo, e poi lui è un radiologo, mentre io sono un tecnico di radiologia. Sono stato molto fortunato ad avere lui, Matteo Lecquio e la nostra fisioterapista Elisa Lastrego vicino, avendo anche il coraggio di farmelo fare subito”.

Vicinanza anche da parte del pubblico di casa, che ha applaudito Rocca alla sua uscita dal campo: “Sono un ambiente caloroso e li ringrazio. Sono felice di aver lasciato un buon ricordo in questa piazza, essendo sempre stato riconosciuto, e non è la prima volta”.