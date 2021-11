Calcio, l’Ospedaletti sbanca il Borel grazie alla rete di Galiera e il rigore parato di Frenna

FINALE 0 vs OSPEDALETTI 1 (21′ Galiera)

Allo stadio Felice Borel di Finale Ligure ci si giocano punti importanti: i padroni di casa vengono da un buon periodo di forma, caricati dalla vittoria del derby, e gli ospiti con il nuovo allenatore all’esordio, con l’obiettivo di invertire la tendenza e fare punti importanti.

Le formazioni ufficiali:

Finale: Porta, Caligaris, Fazio, Galli, Scarrone, De Benedetti, Faedo, Odasso, Debenedetti, Garibbo, Fabbri. A disposizione di mister Pietro Buttu ci sono: Stavros, Andreetto, Buttu, Renda, Vierci, Stagnaro, Molina, Rocca, Ponzo.

Ospedaletti: Frenna, Negro, Alasia, Martini, Izmbes, Giovanati, Cassini, Aretuso, Genovese, Martelli, Galiera. A disposizione di mister Maiano ci sono: Ventrice, Fici, Saih, Barbagallo, Porcelli, Allaria, Calderone, Facente.

Arbitro dell’incontro è il signor Moro di Novi Ligure, coadiuvato dagli spezzini Cucchiar e Di Maggio.

La cronaca

Primo tempo

1′ Inizia la partita.

5′ Cinque minuti di studio fra le due squadre, entrambe mosse dalla voglia di fare punti.

8′ Azione manovrata del Finale con la sponda di Debenedetti per la corsa di Fazio: esterno però in posizione irregolare.

11′ Primo squillo della partita con la conclusione fuori area di Debenedetti, con Frenna che risponde presente.

17′ Finale decisamente più pericoloso negli ultimi minuti, ma comincia a farsi vedere la squadra di Maiano.

18′ Ed ecco il primo squillo orange, con la conclusione di Cassini che finisce di poco a lato: si accende la partita.

20′ Calcio di rigore per l’Ospedaletti! Intervento di Galli su Martelli giudicato falloso dal direttore di gara, scatenando le proteste nelle file di casa per questo fischio.

21′ RETE! GALIERA SPIAZZA PORTA E FA 0-1!

22′ Ospiti spinti sulle ali dell’entusiasmo ora, con il Finale chiamato ad una reazione immediata per poter ricontrollare la partita: il tempo c’è.

26′ Continuano gli attacchi orange a cercare l’ispiratissimo Cassini: Fazio allontana di testa a liberare.

28′ Ci prova il Finale riversandosi davanti con una ripartenza creata da un ottimo intervento di Scarrone, che serve per Garibbo che prova il cross in mezzo: nulla di fatto per l’ex golfo dianese.

32′ Aretuso copre benissimo il pallone su Odasso, rialzandosi e subendo il fallo di quest’ultimo: il Finale sta soffrendo.

39′ Ci prova il Finale con la punizione di Fabbri che tenta di cercare Scarrone, non riuscendo ad impattarlo.

42′ Attaccano i padroni di casa sfruttando la classe di Faedo, che fa un gran aggancio e si avvia verso l’area di rigore, sbagliando tuttavia il cross in mezzo.

44′ Tentativo da fuori area di Galli: pallone che si alza alto sopra la traversa.

45′ Finisce senza recupero la prima frazione di gioco: l’Ospedaletti è avanti.

Secondo tempo

1′ Nessun cambio tra le due squadre, inizia il secondo tempo.

7′ Occasionissima per il Finale: colpo di testa di Scarrone su calcio d’angolo che impatta il pallone verso l’angolo sinistro del portiere: bella parata di Frenna.

9′ Si accendono gli animi al Felice Borel: Faedo si avventa in area di rigore e mette in mezzo, trovando una deviazione di mano di un difensore orange. Per il direttore di gara non c’è niente, scatenando le proteste.

10′ Ammonito Odasso tra le file di casa, e Genovese tra gli ospiti.

11′ Buttu manda tutti a scaldare, sarà un secondo tempo di fuoco.

20′ Continuano gli attacchi dei padroni di casa, ma difende bene l’Ospedaletti.

22′ MIRACOLO DI PORTA! Parata incredibile a piedi uniti dell’estremo difensore sul numero 9 orange.

25′ Cresce il nervosismo al Borel, espulso il dirigente accompagnatore di casa: Antonio Donofrio.

28′ PALO DI SCARRONE! Il centrale sfrutta un bel pallone di Garibbo e colpisce di testa: conclusione sul primo palo e brividi per gli ospiti.

31′ ANCORA SCARRONE! Vicinissimo al pareggio il Finale con un altro colpo di testa del numero 5, stavolta il pallone va di pochissimo a lato. Il Finale ci sta provando con tutte le proprie forze.

33′ Doppio cambio per il Finale: entrano Renda e Ponzo per Odasso e Fazio.

36′ Entra Rocca per gli ultimi assalti giallorossiblù, subentrando a Faedo.

43′ Arbitraggio di Moro contestatissimo da tutto l’impianto, reo di star sbagliando fischi su fischi, finendo per ammonire Carlo Porta per proteste.

45′ L’arbitro ha segnalato 4 minuti di recupero.

47′ Gioco fermo da un minuto, il recupero sarà allungato.

49′ CALCIO DI RIGORE PER IL FINALE! Fallo di mano e Fabbri va subito sul dischetto, la tensione è palpabile.

50′ FRENNA DICE DI NO! L’Ospedaletti vince!