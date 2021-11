Calcio, Finale. Derby sotto il segno di Fabbri: “Vittoria di squadra”

Il Finale fa tutto nel secondo tempo e, mettendo a segno due reti, si porta a casa l’intera posta nel derby.

Una vittoria targata Alex Fabbri, l’attaccante emiliano arrivato lo scorso anno per arricchire l’organico di Pietro Buttu, con le sue esperienze in Serie D.

Col passare del tempo, Fabbri ha ricoperto tutte le posizioni offensive, contribuendo ai recenti successi finalesi con tecnica e rapidità.

Con il Pietra sono arrivate due reti importanti, destinate a essere ricordate per un bel pezzo: “Sono molto contento, più per la vittoria arrivata dopo questa partita molto difficile, nonostante fossimo in superiorità numerica. La doppietta viene dopo, prima c’è la squadra”.

Un secondo tempo decisivo per le sorti dell’incontro: “Nel primo tempo c’era tanta tensione, che siamo stati bravi a scaricare nel secondo e, con l’aiuto di una punta vera come Debenedetti, siamo riusciti a fare una bella partita con un bel riferimento”.

L’obiettivo del Finale è risaputo: “L’importante è provare a rimanere nelle prime cinque, portando a casa quello che verrà”. E sui suoi obiettivi personali dice: “Voglio aiutare la squadra segnando più gol possibili, questo è il mio unico obiettivo”.